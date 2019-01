15 gennaio 2019- 15:07 Servizi di cleaning e facility management: il supporto di PFE al core business delle imprese

(Milano, 15 gennaio 2019) - Non c’è mercato senza competizione. La competitività è una sfida che richiede l’amministrazione oculata delle energie, perché l’impegno professionale venga rivolto al core business aziendale. I servizi di Facility Management di PFE S.p.A. forniscono il supporto richiesto dalle imprese, grazie a una gestione e manutenzione degli spazi e delle attività coinvolte nei processi lavorativi.

Il sostegno assicurato da PFE S.p.A. ai suoi clienti è ottimizzato rispetto al contesto produttivo: sanitario, civile o industriale. All’interno delle strutture gestite vengono prospettate, tra le altre, opere di gestione del verde, servizi tecnico manutentivi, reception, portierato e vigilanza non armata, disinfestazione, derattizzazione, guardaroba, lavanderia e molti altri interventi.

Non solo Facility Management: i servizi di Cleaning e Advanced Services di PFE S.p.A.

Il Facility Management è in realtà solo una delle prerogative dell’offerta di PFE, nella quale confluiscono altri servizi chiave per le imprese:

• Cleaning. Il campo dei servizi di pulizia e sanificazione è materia di lavoro della società dal 1988, un impegno quotidiano concepito per il raggiungimento di risultati che superino le aspettative del cliente. PFE si fa carico di pulizia, igiene ambientale, sanificazione e disinfezione degli ambienti. Oltre a strumenti e tecnologie, vengono impiegate risorse umane qualificate.

• Advanced Services. Questi rappresentano “servizi avanzati orientati al benessere fisico ed economico”. È fornita la bonifica delle condotte e delle UTA (con video ispezione, pulizia e sanificazione), nonché servizi di efficienza energetica (dalle verifiche delle prestazioni alla consulenza in ambito energetico passando per audit e certificazioni energetiche, bio-edilizia e molto altro).

A differenza di altri operatori del settore, PFE ha compiuto massicci investimenti nella sua Area Ricerca e Innovazione per lo sviluppo di un metodo di lavoro intelligente e unico: Clever Job, sistema di lavoro fondato sui criteri della Lean Management, progettato per la minimizzazione degli sprechi e l’ottimizzazione dei processi. Il portato di innovatività del modus operandi è tale da aver conseguito il brevetto per invenzione industriale.

5 sedi in Italia, 1.000 cantieri nazionali e 200 cantieri esteri: i numeri di PFE S.p,A.

L’operatività di PFE interessa l’intero panorama nazionale. A Milano, in particolare, la società dispone di una sede in Viale Gran Sasso, 11. La proposta è molto articolata ed è approntata per rispondere alle specifiche necessità del cliente, tra le principali attività realizzate troviamodisinfestazione a Milanoe servizi di pulizia a Milano, ma anche reception e vigilanza non Armata a Milano.

La presenza di PFE in 1.000 cantieri nazionali e 200 cantieri esteri denota la sua possibilità di intervenire in pressoché ogni contesto. Il settore delle pulizie uffici a Torino, ad esempio, è un ambito in cui la società ha registrato un trend di crescita avviando nuovi rapporti commerciali.

Il sito www.pfespa.com è lo strumento più immediato per avere una visione completa dei servizi presentati e la richiesta di preventivi, sebbene le altre quattro sedi (Palermo, Caltanissetta, Sassari e Roma) costituiscano un marcato segno di autorevolezza, apprezzato dal consumatore.

