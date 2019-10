23 ottobre 2019- 15:21 Servizio di Report: la replica di Caffè Borbone

(Napoli 23 ottobre 2019) - E’ vero, non abbiamo accettato il loro invito perché ci fidavamo del giudizio, della professionalità e dell’autorevolezza dei loro esperti.

Eravamo presi dall’organizzazione di un evento molto importante per noi come la fiera di Host 2019 Milano.

…Ma poi abbiamo visto confrontare caffè 100% arabica, a tostatura media, con caffè con componenti di robusta e con una tostatura più spinta!

È come confrontare mele con pere, possono essere entrambi eccellenti prodotti, ma per loro natura diversi e non confrontabili.

In questa analisi entrano in ballo i soli gusti personali e le proprie abitudini di consumo.

Caffè Borbone è premiata quotidianamente dalla scelta di milioni di consumatori, pluripremiata da giudici e pubblico, oltre che essere probabilmente il primo produttore in Italia di Caffè Espresso in "monodose".

Ci viene a questo punto un dubbio: se il nostro Espresso fosse “acido" e con “sentori di mandarino e lime” sarebbe ancora scelto dal nostro amatissimo consumatore?

Il gusto è da sempre personale, noi non vogliamo produrre miscele che accontentino solo pochi sofisticati “esperti” bensì vogliamo deliziare ogni giorno il nostro consumatore con il vero Espresso Napoletano.

E quindi arrivederci al prossimo Espresso, a tutti!!!