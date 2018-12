13 dicembre 2018- 11:38 Sex toys nel 2018: impazzano le vendite in TV

(Roma, 13 dicembre 2018) - Crescono gli acquisti di Sex Toys in Italia con un incremento del 57% rispetto ad un anno fa. Sono già 150 mila gli ordini online ricevuti da gennaio sul sito Mistersex.it.

Roma, 13 dicembre 2018 - 15 secondi in grafica 3D per sdoganare l’utilizzo di Sex Toys nella coppia, aggiungendo quel pizzico di pepe al rapporto e riscoprendo nuovi orizzonti e fantasie sessuali. Dall’ora di pranzo a tarda notte gira sui principali canali televisivi uno spot simpatico e piccante: lo spot di Mistersex.it

Lo spot è stato realizzato in collaborazione con SKY e pubblicizzato su Canale 5, Italia 1, La5, Mediaset Extra, TV8, Real Time, D-Max, Cielo e i canali Pay del pacchetto SKY.

ANALIZZANDO I DATI RACCOLTI DAI NOSTRI SISTEMI SI POSSONO SUDDIVIDERE I CONSUMATORI IN 3 PROFILI TIPO:

1. Uomo, di età media intorno ai 40 anni, diplomato, con capacità di spesa media, tendenzialmente etero perché compra prodotti come stimolatori vaginali o lingerie femminile.

2. Donna, età media 35 anni, con diploma o laurea e con capacità di spesa alta; fa acquisti variegati, compra prodotti nuovi e tecnologici, lingerie sexy e prodotti da usare in coppia.

3. Ragazza, età media 20-25 anni, livello di istruzione alto, possibilità di spesa medio/bassa: è aperta alle novità ma anche interessata al miglioramento della performance sessuale, effettua singoli acquisti su prodotti specifici o coadiuvanti come lubrificanti e profilattici.

QUALI SONO I SEX TOYS PIÙ ACQUISTATI?

Sex Toys di designSoprattutto dildo, plug e stimolatori realizzati con materiali soft touch in silicone anallergici e dalle forme originali

Sex Toys tradizionaliDildo e vibratori classici, gli evergreen del settore.

Sex Toys per la coppiaProdotti con il remote control, coaudivanti e oggetti per la pratica del Bondage e altri sex toys specifici come i kit per la Coppia o il Partner.

L’amore non conosce confini e Mistersex.it lo sa bene, infatti segue il mercato in maniera assidua producendo ad hoc prodotti per accontentare ogni tipo di pubblico e per essere sempre al passo con le nuove tendenze.

Mistersex.it offre i prezzi più competitivi sul mercato, con una gamma di prodotti che soddisfa ogni esigenza ed un’ampia selezione di grandi marchi.

Un altro fattore che l’azienda reputa di primaria importanza è la qualità dei prodotti, per questo sta per lanciare la prima linea di Sex Toys tutta Made in Italy!

Direttamente all’interno degli stabilimenti verranno realizzate tutte le fasi, dalla ricerca e sviluppo fino alla produzione.

