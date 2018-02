Sfilata Autunno 2018 Joseph Abboud

8 febbraio 2018- 13:48

- NEW YORK, 8 febbraio 2018 /PRNewswire/ -- Per la sua collezione Autunno 2018, Joseph Abboud ha guardato al passato di Hollywood, l'epoca più elegante della moda americana, ed ha portato il suo fascino nel 21esimo secolo con il lancio del su misura americano. Concentrando la semplice raffinatezza sartoriale delle icone di Hollywood, questa nuova offerta, che comprende 43 look, è stata presentata nelle tonalità del nero e del grigio con teatrali bagliori di rosso, che celebrano la maestria della sartoria e l'essenza aspirazionale del vestirsi.

"Questa stagione ho voluto ricostruire la moda uomo americana con il lancio del su misura. Negli ultimi 30 anni, la nostra forza è sempre stata l'arte della sartoria e ora l'abbiamo portata ad un livello successivo ridefinendo il su misura, lo stile americano," ha dichiarato Joseph Abboud, Chief Creative Director di Tailored Brands, Inc. I re di Hollywood preferivano abiti elegantissimi tradizionali ed è normale quindi che per questo Autunno, abbia dedicato la sua attenzione al lavoro di artigianato del su misura e al lusso della proporzione. Realizzate nella struttura di Joseph Abboud Manufacturing a New Bedford, questi capi su misura sono rifiniti a mano con più di 225 passaggi, come giromanica cuciti a mano, che permettono di avere una spalla più morbida; girovita plissettati per i pantaloni; l'uso di bottoni di vero corno, e maniche pronte con asole cucite a mano.

Proseguendo l'impegno di fornire prodotti rifiniti a mano e made in America, Joseph Abboud ha collaborato ancora una volta con il produttore di scarpe dell'American heritage Allen Edmonds nella collezione di calzature in pelle, di cui ogni paio è fatto a mano a Port Washington, Wisconsin. Fondata nel 1922, Allen Edmonds fabbrica le sue scarpe con il suo leggendario sistema produttivo dai 212 passaggi e con la massima attenzione ai dettagli.

Il luogo designato per l'Autunno 2018, la sala da ballo dello storico Wolcott Hotel, ricorda l'eleganza pensierosa della linea, il fascino del vintage hollywoodiano e le sfumature Art Deco. La grande architettura dello spazio e la sensazione di jazz-club contribuiscono a far risaltare i ricchi tessuti, la palette scura e la realizzazione ricercata della collezione. Come gli stessi vestiti, questo luogo storico ci ricorda l'epoca passata di fiducia e raffinatezza maschile, e allo stesso tempo ci dimostra come possa essere usato come piattaforma di lusso contemporaneo.

Informazioni su Joseph AbboudJoseph Abboud è sempre stato appassionato di moda, da quando aveva sedici anni. Ha iniziato la sua carriera nella moda uomo con Louis of Boston e successivamente presso Polo Ralph Lauren. Nel 1987, Joseph Abboud ha lanciato la sua propria etichetta eponima. Poco dopo il suo debutto, Abboud ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui la distinzione di essere l'unico stilista ad aver ricevuto l'ambito Menswear Designer of the Year due volte di fila (1989 e 1990) dal Council of Fashion Designers of America. Altri premi e onorificenze, tra cui il TheCutty Sark Award for Most Promising Menswear Designer nel 1988, il primo Woolmark Award for Distinguished Fashion nel 1989 e ancora a marzo del 1993. Sono seguiti altri numerosi premi prestigiosi tra cui il Person of the Year dell'American Apparel & Footwear Association e il Lifetime Achievement Award dalla rivista MR nel 2016.

Abboud ha iniziato a lavorare con Tailored Brands, Inc. (NYSE: TLRD) come Chief Creative Director nel dicembre del 2012. Abboud è stato ricongiunto con il suo marchio omonimo nell'agosto del 2013 quando la Tailored Brands, Inc. ha acquistato la JA Holding Inc., la società madre del celebre marchio di abbigliamento americano, Joseph Abboud. L'etichetta Abboud è stata rilanciata, legando nuovamente al marchio una collezione sofisticata di stile di vita americano moderno. La collezione dello stilista Joseph Abboud lanciata nell'ottobre del 2014 su JosephAbboud.com è ora disponibile nel punto vendita principale Joseph Abboud a New York City.

