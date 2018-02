Shire: produciamo cortometraggi web per far conoscere le malattie rare

9 febbraio 2018- 10:09

(Roma, 9 febbraio 2018) - Shire, azienda farmaceutica specializzata nelle malattie rare, è sponsor di Uno Sguardo Raro, Festival sul Cinematografico sulle malattie rare che si tiene a Roma sabato 10 e domenica 11 febbraio. Verrà presentata la web serie sulla Sindrome dell'Intestino Corto, SBS-IF con la storia di Joel, giovane paziente inglese affetto da questa patologia negletta. L'azienda biotech, leader nelle malattie rare, è presente in Italia con due stabilimenti produttivi a Rieti e Pisa e oltre 600 dipendenti ed è partner di UNIAMO negli eventi di sensibilizzazione che si terranno fino alla Giornata Mondiale delle Malattie Rare in programma il 28 febbraio.

Roma, 9 febbraio 2018 - "Produciamo cortometraggi, web serie e film per far conoscere all’opinione pubblica cosa sono le malattie rare, quali condizioni comportano ma anche la tenacia dei pazienti e dei loro caregiver nell'affrontare la sfida alle loro patologie." Shire annuncia la presentazione di una nuova web serie insieme alla sponsorizzazione del festival cinematografico di 'Uno sguardo raro' dedicato alle malattie rare, "fatto di storie che raccontano quanto si possano superare i propri limiti fisici e non solo". La rassegna è arrivata alla terza edizione e si svolge a Roma alla Casa del Cinema il 10 e 11 febbraio. L'evento, gratuito fino a esaurimento posti, è organizzato da Nove Produzioni, patrocinato tra gli altri da Uniamo Fimr onlus, Istituto Superiore di Sanità, Rai Segretariato Sociale, sostenuto anche dal contributo non condizionato Shire Italia.

L'azienda, leader nelle malattie rare, sta sempre più investendo nel cinema e nei cortometraggi web per diffondere conoscenza su malattie rare (a volte ultra-rare) di cui non si sa quasi nulla a livello di opinione pubblica.

A partire dalla produzione di veri e propri film dedicati alle patologie meno conosciute, fino ad arrivare alla sponsorizzazione di eventi cinematografici come il Rare Disease Festival DISORDER https://www.rarediseasefilmfestival.com/ che si tiene a Boston, centro mondiale del biotech, ed oggi Uno Sguardo Raro a Roma.

Per quanto riguarda la produzione di cortometraggi, nel 2017 è stata lanciata la serie Fabry Family Tree (https://www.youtube.com/watch?v=Rz5wuCpeZhI) in cui vengono raccontate le vicende familiari di alcuni pazienti affetti dalla malattia di Fabry. Quest'anno è invece il momento di SBS-IF (https://youtu.be/FW-B7_DxFc8): una serie di cortometraggi dedicati alla Sindrome dell'Intestino Corto e dell'Insufficienza Intestinale (SBS-IF Short Bowel Syndrome - Intestinal Failure) che al festival di Roma vedrà la proiezione della prima puntata. Questa è incentrata sulla storia di Joel, un ragazzo inglese che a seguito di un incidente stradale si trova a vivere con questa patologia molto penalizzante, che in Italia colpisce circa 800 persone. La serie è realizzata in partnership con il Salford Royal NHS Foundation Trust e il King’s College Hospital NHS Foundation Trust di Londra, centri di riferimento per la cura dell’insufficienza intestinale.

