17 dicembre 2018- 14:20 Si è conclusa a Ya'an la seconda conferenza sul marketing dei nuovi media dedicati al turismo del Sichuan

- YA'AN, Cina, 15 dicembre 2018 /PRNewswire/ --Si sono concluse il 6 dicembre a Ya'an, nella provincia del Sichuan, la seconda conferenza sul marketing dei nuovi media dedicati al turismo del Sichuan dal tema "Panda gigante, turismo integrato, grande fusione" e l'evento di lancio della China Giant Panda Culture Alliance. Oltre 450 esperti del settore turistico e dei media di tutto il mondo si sono riuniti a Ya'an, per avviare un dialogo di alto livello che approfondisce il percorso di sviluppo del settore del marketing turistico culturale nel contesto dei nuovi media. La mostra VR + Tourism Experience e l'esposizione Cultural Tourism Products insieme servono come finestra per il mondo per esaminare il settore e ha rivelato tre tendenze che sfruttano i nuovi media per rafforzare gli sforzi del settore.

Il futuro del panda gigante sarà un soggetto chiave per incentivare lo sviluppo integrato della cultura e del turismo

La China Giant Panda Culture Alliance, co-sponsorizzata dal Governo Popolare Municipale dello Y'an, dal Centro di Conservazione e Ricerca della Cina per il panda gigante, dall'Amministrazione del Parco Nazionale del panda gigante (Ufficio amministrativo del Sichuan), dall'Università Normale della Cina del Sud, National Geography Press cinese e dall'Associazione del Turismo Provinciale del Sichuan, sotto il dipartimento di Cultura e Turismo della Provincia del Sichuan, dall'Amministrazione del Parco Nazionale del panda gigante, del World Wide Fund for Nature e della Geographical Society della Cina, è stata lanciata ufficialmente durante la conferenza.

La fusione della cultura e del turismo promuoverà un'integrazione di risorse su larga scala

Sostenuta da 61 membri, per incentivare lo sviluppo del settore marketing turistico attraverso l'implementazione di una strategia di comunicazione su più piattaforme e multi canale, l'alleanza intende costruire un ecosistema di marketing turistico completo che includa la partecipazione del governo, dei media, dei leader di pensiero e dei settori del marketing e della comunicazione, con l'obiettivo di rafforzare il branding delle attrazioni turistiche della città attraverso approcci di marketing professionali, moderni e internazionali.

Data la recente trasformazione in atto all'interno del più ampio settore dei viaggi, il settore del marketing del turismo culturale sarà aperto ad una più rapida integrazione con i nuovi media, le nuove tecnologie e le nuove piattaforme.

"Un approccio marketing multi dimensionale combinato con i nuovi media è una necessità come veicolo per promuovere le ricerche del turismo," ha dichiarato il Segretario del comitato Municipale del Partito, Lan Kaichi. Ha inoltre aggiunto che l'integrazione del turismo e dei nuovi media contribuirà a creare un'esperienza nuova e intuitiva che allo stesso tempo migliorerà la portata e l'impatto delle campagne marketing.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/797379/Sichuan_Provincial_Department_of_Culture_and_Tourism.jpg