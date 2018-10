18 ottobre 2018- 18:45 Silk Inc. raccoglie 30 milioni di dollari in finanziamenti di serie B, in una mossa aggressiva nel mercato della chimica verde

- BOSTON, 18 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- Silk Inc., azienda di chimica naturale del Massachusetts, ha annunciato oggi il completamento di un round di investimenti da 30 milioni di dollari, che catapulterà le innovazioni dell'azienda nel mercato da 886 miliardi di dollari in rapida crescita della chimica verde. Questi fondi permetteranno a Silk di lanciare la sua chimica sicura nell'industria tessile e della moda che vale trilioni di dollari e di produrre su più larga scala per soddisfare la domanda globale. L'entrata di Silk nel mercato dell'abbigliamento dimostra il potenziale dell'azienda di rompere gli schemi dell'industria chimica monolitica con le sue alternative sicure, sostenibili e ad alto rendimento.

"Per anni i consumatori sono stati ossessionati da ciò che mettono in corpo attraverso il cibo che mangiano. Siamo ora alle porte di un movimento di salute pubblica in cui le persone pongono interrogativi su ciò che mettono in corpo attraverso i vestiti che indossano, inducendo l'industria della moda a ricercare soluzioni chimiche pulite e atossiche che proteggano la salute dei loro clienti e dell'ambiente," ha detto Greg Altman, cofondatore e amministratore delegato di Silk, Inc. "Silk, come piattaforma oggi pronta, è in una posizione unica per aiutare il settore dell'abbigliamento a liberarsi della chimica dannosa."

Il finanziamento di serie B è stato guidato dal consigliere d'amministrazione di Silk Jeff Vinik, ex dirigente del fondo Magellano Fidelity e attuale proprietario dei Tampa Bay Lightning. Altri investitori di questo round sono il gruppo Kraft e Roy P. Disney.

"L'investimento in Silk è veramente un investimento nel futuro, in cui facciamo progredire la salute delle persone e allo stesso tempo raggiungiamo la tutela ambientale, la performance di business e l'innovazione tecnica," ha detto Vinik. "Il team che sta dietro a Silk, e il loro approccio strategico alle applicazioni tecnologiche di Liquid Silk nel panorama dell'abbigliamento e della cura della pelle, è al contempo innovativo e creativo in un momento in cui questi settori hanno un disperato bisogno di entrambe le cose."

La tecnologia Liquid Silk è fatta da filati di polimeri non OGM di bozzoli di bachi da seta ed è prodotta nell'impianto Silk di Boston. La seta naturale è prodotta organicamente e sostenibilmente senza materiali petrolchimici, rendendola una delle poche materie prime veramente sostenibili sul mercato.

Praticamente tutti i tessuti usati nella produzione dell'abbigliamento sono rivestiti con prodotti chimici sintetici per realizzare caratteristiche come la piacevolezza al tatto, la fissazione del colore, la traspirazione e la resistenza agli odori. Poiché la maggior parte di questi agenti chimici deriva da combustibili fossili, la loro produzione contribuisce al cambiamento climatico e può persistere nell'ambiente per generazioni. Nel mercato dell'abbigliamento, questi rivestimenti—che possono contenere ftalati, parabeni e BPA—non vengono comunicati al consumatore e sono potenzialmente dannosi alla salute umana.

La seta naturale è intrinsecamente biocompatibile, così la seta dell'azienda può essere usata per sostituire i petrolchimici in molte applicazioni, come la cura della pelle. Silk ha lanciato una linea di skin care ad uso clinico nel 2015, che ha mantenuto la promessa di un'alternativa pulita e atossica ai prodotti di cura della persona duri e sintetici. Nata dalla passione per l'innovazione scientifica che non danneggi le persone o l'ambiente, la linea di cura della pelle di Silk ha avuto una rapida espansione e recentemente è stata introdotta da Harrods.

"Poiché abbiamo provato quanto sia commercialmente ed economicamente valido, il potenziale della tecnologia Liquid Silk è praticamente illimitato, e questo round di finanziamenti è un riconoscimento al fatto che una piattaforma chimica completamente naturale può andare ben oltre i prodotti di cura della persona," ha detto Rebecca Lacouture, cofondatrice, presidente e direttore operativo di Silk, Inc. "I nostri prodotti migliorano la salute delle persone e del pianeta, e accelerano il dibattito globale sul ruolo centrale che la chimica pulita deve giocare per raggiungere questi obiettivi."

Informazioni su Silk Inc.Con sede a Boston, Massachusetts, Silk Inc. esiste per far avanzare la salute nel mondo. Fondata nel 2013 da esperti della seta, i dottori Gregory Altman e Rebecca Lacouture, la piattaforma chimica naturale di Silk si basa sulla sua tecnologia brevettata Liquid Silk. La Liquid Silk prodotta sostenibilmente dall'azienda è biodegradabile, biocompatibile e costituisce un'alternativa altamente efficace ai petrolchimici che si trovano nei beni di consumo di tutti i giorni. Le sue applicazioni intersettoriali comprendono l'abbigliamento, in cui Silk fa squadra con marchi leader della moda per sostituire i prodotti chimici sintetici su scala commerciale. L'azienda è conosciuta anche per la sua linea Silk Therapeutics per uso clinico, una cura della pelle ad ingredienti minimi.

Informazioni su Jeff VinikJeff Vinik è l'ex direttore del fondo Magellano Fidelity ed è attualmente il principale proprietario dei Tampa Bay Lightning (NHL) e co-proprietario di Cascade Investment of Strategic Property Partners, una società immobiliare che sviluppa un progetto ad uso misto da 3 miliardi di dollari a Tampa Bay.

Informazioni sul gruppo Kraft Il gruppo Kraft è un'azienda privata a conduzione familiare fortemente impegnata sull'attenzione al cliente. Gli interessi diversificati dell'azienda si concentrano in cinque aree: produzione di carta/imballaggi e distribuzione di prodotti forestali; sport e intrattenimento; sviluppo immobiliare; investimenti di private equity; attività filantropiche.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/771052/Silk_Inc_green_chemistry_market.jpg