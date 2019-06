10 giugno 2019- 13:20 SlimeFest, il cast si arricchisce ulteriormente con Mr. Rain feat. Martina Attili

(Ravenna, 10 giugno 2019) - Ravenna, 10 giugno 2019 - A pochi giorni da SlimeFest, l’evento di musica e divertimento che si terrà questo Sabato 15 Giugno a Mirabilandia, dove i protagonisti sono i ragazzi e i loro talent preferiti, organizzato da Nickelodeon, il brand per ragazzi e famiglie presente in esclusiva su Sky (canale 605) di Viacom International Media Networks Italia, altri due artisti si aggiungono al cast già annunciato: Mr. Rain feat. Martina Attili. I due cantanti saliranno sul palco presentati dalla padrona di casa Federica Carta e si esibiranno insieme al resto del cast: Alessandro Casillo, Briga, Einar, Emma Muscat feat. Biondo, Matteo Markus Bok, Mose, Shade (presentatore della scorsa edizione) e Thomas. Sarà un evento epico per tutti i ragazzi che troveranno sul palco tutti i loro cantanti preferiti ma non solo. Infatti, a portare una grande carica di divertimento con litri e litri di slime, la sostanza verde “appiccicosa” che inonderà tutti, ci saranno anche alcuni Talent e Creator tra i più amati e popolari per il pubblico dei ragazzi: Marco Cellucci, Ambra Cotti, Marta Losito, Elisa Maino, Valerio Mazzei e Sespo: i Valespo, Valeria Vedovatti. La quarta edizione italiana di SlimeFest si terrà di nuovo a Mirabilandia, alle porte di Ravenna. Il Parco divertimenti più grande d’Italia è un luogo amato da adulti e bambini e adatto al divertimento di tutta la famiglia, grazie alle sue attrazioni da guinness dei primati e alla nuova area Ducati World. Matteo Markus Bok e Vale Vedovatti saranno i social host dell’evento e racconteranno il backstage di SlimeFest sulle storie Instagram di @NickelodeonIT (https://www.instagram.com/nickelodeonit/)

Big Babol è Main Partner di SlimeFest 2019 ed è stato promotore di una meravigliosa attività. Dal 6 al 26 maggio, su nicktv.it, si è svolto un contest esclusivo “ALLA RICERCA DI MARCO” che porterà 2 fortunati vincitori con la propria squadra a sfidarsi in una “caccia all’influencer” all’interno di Mirabilandia. Il premio? Oltre a vincere l’ingresso al Parco, avranno l’opportunità di conoscere il loro influencer preferito, Marco Cellucci e passare il pomeriggio con lui nel backstage di SlimeFest. Big Babol, il bubble gum dei grandi palloni, promuove il gioco libero e il divertimento all’aria aperta: Big Babol Play Big. Friend Partner di SlimeFest 2019 sarà Trrtlz con i simpatici braccialettini “Hello Summer” che saranno distribuiti al pubblico all’uscita del Parco, PANINI con distribuzione album e figurine, e Kia. SlimeFest 2019 inizierà alle ore 16:00 con un pre-show ricco di giochi e attività in collaborazione con RDS Next, la nuova web radio targata RDS. Ad animare il pre-show ci saranno infatti alcuni dei creator ogni giorno on air e online su RDS Next: Jody Cecchetto, Anthony Ipant's, Jason Gagliani.

Per non perdere l’appuntamento con SlimeFest, da oggi è possibile acquistare il biglietto di ingresso al parco su https://www.mirabilandia.it/.