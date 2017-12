SNAI – Coppa Italia: Fiorentina-Samp da «1». Milan a 1,40 con il Verona

11 dicembre 2017- 18:00

() - Il programma degli ottavi di finale comincia domani con Inter-Pordenone: «1» rasoterra, a 1,12 – Giovedì tocca alla Lazio: successo biancoceleste a 1,23.

Milano, 11 dicembre 2017 – La Coppa Italia entra nel vivo, con gli ottavi di finale: quattro incontri sono previsti da domani a giovedì, altri quattro nella prossima settimana. Si parte domani con Inter-Pordenone a San Siro e il pronostico SNAI non può che essere fortemente sbilanciato sul segno «1», dato a 1,12. Il pareggio al 90', che aprirebbe la porta ai supplementari, è un'ipotesi da 8,75; stellare la quota del «2», offerto a 18. Per irrobustire l' «1» lo si può giocare ad handicap: una vittoria nerazzurra con due reti di scarto vale 1,35, con tre reti di scarto sale a 1,95.

Colpo Samp a 3,90 - Mercoledì il programma propone due match da Serie A: il primo è Fiorentina-Sampdoria, stimolante incrocio tra due squadre in salute. I viola, reduci da due prestigiosi pareggi esterni (Lazio e Napoli) e da una netta vittoria casalinga (Sassuolo), sono favoriti a 1,87. In campionato, nell'agosto scorso, la Samp espugnò il Franchi vincendo 2-1: un altro colpo doriano vale 3,90, la «X» è a 3,55. A seguire, Milan-Verona, occasione per i rossoneri di fare un nuovo passo in avanti dopo la sofferta vittoria con il Bologna in campionato. Il pronostico SNAI conforta Gattuso: il segno «1» è a bassa quota, 1,40, le chance veronesi salgono fino a 7,25. Robusto il pareggio, a 4,25. Partita da Over, piazzato a un modesto 1,60, mentre l'Under si gioca a 2,20.

Cittadella a 12 - Giovedì tocca alla Lazio, che riceve all'Olimpico la visita del Cittadella, attualmente sesto in Serie B. Comprensibilmente bassa la quota del segno «1», offerto a 1,23. Il «2» è un'impresa che moltiplica per 12 la scommessa, il pareggio si ferma a 6,00. Il risultato esatto più probabile è il 2-0, a 7,00.

