10 ottobre 2019- 13:32 SNAI – F1: Hamilton-Leclerc, quote a contattoVettel su di giri, il quinto successo a Suzuka vale 4,50

(Milano, 10 ottobre 2019) - Il pilota della Mercedes ha un leggerissimo vantaggio nella gara di domenica in Giappone: è dato a 2,50 contro il 2,75 sul ferrarista – Se la giocano però alla pari in qualifica, dove entrambi viaggiano a 2,50 – Verstappen a caccia del quarto podio di fila a Suzuka, opzione da 2,50.

Milano, 10 ottobre 2019 - La conformazione del tracciato, uno dei più "guidati" di tutto il calendario, e le statistiche (cinque trionfi consecutivi) conferiscono alla Mercedes un leggero vantaggio teorico in vista del Gp del Giappone, 17ª tappa del mondiale di F1. E in effetti a Suzuka, dove ha conquistato già cinque vittorie in carriera, Lewis Hamilton parte leggermente avanti agli altri secondo l'analisi dei trader Snai: il successo con cui eguaglierebbe Michael Schumacher, vincente sei volte in Giappone, è dato a 2,50. Gli aggiornamenti messi in pista dalla Ferrari nell'ultimo periodo, però, hanno reso la Rossa una vettura competitiva su tutti i tipi di tracciato, non solo su quelli dai lunghi rettilinei che privilegiano la grande potenza della SF90: Charles Leclerc insegue quindi Hamilton nel pronostico sulla gara di domenica, a 2,75 e, soprattutto, condivide con lui la quota sulla pole position (2,50 per entrambi), fattore fondamentale per vincere su un circuito dove è difficile sorpassare.

Vettel competitivo - Le novità tecniche in casa Ferrari hanno fatto bene anche a Sebastian Vettel, uscito da un periodo nero e in grado di sfoderare ottime prestazioni, come la vittoria a Singapore o la grande prima metà di gara a Sochi, condotta in testa prima di essere fermato da un guasto elettrico. Il tedesco insidia da vicino i due grandi favoriti e la sua vittoria, che sarebbe la quinta qui a Suzuka, si gioca a 4,50. Probabilissimo anche il suo arrivo tra i primi tre, dato da SNAI a 1,40. Punta al podio anche Max Verstappen, che ha centrato questo obiettivo a Suzuka negli ultimi tre Gp disputati: per il pilota della Red Bull la quota è fissata a 2,50.

