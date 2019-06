27 giugno 2019- 14:04 SNAI – MotoGp, Assen: amarcord Rossi. Il trionfo due anni dopo si gioca a 6,50

Milano, 27 giugno 2019 - Nel 2017 il Dottore ha vinto la sua ultima gara proprio sul circuito olandese, dove Marquez è favorito a 2,25 – Alla stessa quota di Vale anche Dovizioso e Rins - Moto2: riscatto Baldassarri a 4,50

Milano, 27 giugno 2019 - Sono passati due anni esatti da quando Valentino Rossi vinse la sua ultima gara in MotoGp, dopo un duello a sportellate con Marc Marquez vinto alla curva prima del traguardo. Il caso vuole che domenica si corra sullo stesso circuito, ad Assen, in Olanda, proprio nel momento in cui la Yamaha, dopo una prima parte di stagione difficile, sembra aver trovato la quadratura per la sua M1. Ecco perché nell'analisi dei trader SNAI il Dottore viaggia veloce: sul suo ritorno al successo si punta a 6,50, quota grazie alla quale Valentino rappresenta la prima insidia per Marquez, sempre rapidissimo anche nei circuiti che sulla carta non si adattano alla sua Honda; il campione del mondo è dato a 2,25. Assieme a Rossi (sempre a quota 6,50) sgomitano Alex Rins e Andrea Dovizioso, che a Barcellona è stato letteralmente travolto da Jorge Lorenzo perdendo terreno dalla vetta del mondiale e scivolando a meno 37 da Marquez.

Mondiale, Marquez è già in porto - L'errore di Lorenzo, al Montmelò, ha praticamente chiuso il mondiale secondo gli analisti SNAI: Marquez, con un vantaggio simile, è dato a 1,05 appena per l'ottavo titolo in carriera. Difficilissima la rimonta di Andrea Dovizioso, dato a 7,50, Alex Rins (terzo, a meno 39 punti) pagherebbe invece 15. La classifica invece è decisamente più corta nel mondiale di Moto2: a comandare è sempre Marquez (di nome Alex, fratello di Marc), seguito a brevissimo giro (sette punti appena) da Thomas Luthi. La sfida mondiale, però, si gioca tra Marquez Jr. e Lorenzo Baldassarri, che ha perso terreno nelle ultime tre gare, ma resta incollato all'avversario nelle quote: il suo trionfo vale 3,00, quello dello spagnolo viaggia a 1,85. I due sono vicinissimi anche nel pronostico su Assen, dove Marquez vale 3,00 e "Baldas" 4,50.

