31 ottobre 2019- 14:25 SNAI – Serie A: Torino-Juve, quote bianconere Inter a Bologna, è un «2» pesantissimo

(Milano, 31 ottobre 2019) - Bianconeri strafavoriti nel derby, nonostante la grande fatica fatta nell'ultimo turno: il loro successo si gioca a 1,55 – Al Dall'Ara, dove gli emiliani hanno vinto nove volte nelle scorse 11 gare, il successo nerazzurro arriva a 2,10 – C'è Roma-Napoli all'Olimpico: i trader dicono Over.

Milano, 31 ottobre 2019 - Ha sofferto fino all'ultimo secondo, ma alla fine l'ha spuntata al 96' grazie alla freddezza di Cristiano Ronaldo su rigore. Dopo aver superato con difficoltà il Genoa nel turno infrasettimanale della Serie A, la Juventus torna in campo sabato, attesa dalla sfida contro il Torino. Al netto della gara di ieri e al netto della delicatezza di ogni derby, gli analisti SNAI disegnano una gara in discesa per la squadra di Sarri e il successo bianconero è dato a 1,55. Una valutazione su cui pesano sia il momento grigio del Toro, che non vince da sei gare, sia i precedenti: nelle ultime dieci sfide la Juve ha vinto otto volte, le rimanenti due gare sono terminate sulla «X». Dunque, si sale a 4,00 per il pareggio e a 6,00 per la riscossa granata. C'è un altro dato da prendere in considerazione relativo al derby della Mole: nelle ultime cinque edizioni il Toro è riuscito a segnare solo un gol ai bianconeri, la cui vittoria senza subire reti («2+No Goal») è data a 2,45.

Inter, quota tosta - Decisamente più alto il coefficiente di difficoltà della gara che attende l'Inter, che già pregustava il ritorno in vetta, salvo tornare seconda dopo la rete di CR7. I nerazzurri giocano in trasferta contro il Bologna, squadra che, soprattutto in casa, rispecchia il carattere forte del suo allenatore, Sinisa Mihajlovic: i rossoblu, al Dall'Ara, hanno vinto nove delle ultime 11 gare giocate. È per questo che il «2» nerazzurro vola fino a 2,10 sul tabellone SNAI, dove invece pareggio e successo bolognese sono entrambi fissati a 3,45. Sabato c'è da aspettarsi quindi una gara aperta, con un'alta possibilità di vedere entrambe le formazioni a segno: il Goal è dato a 1,60. Capitolo scudetto: situazione praticamente invariata in vetta, con la Juve ancora favorita nelle scommesse tricolori, a 1,45 contro il 4,50 sul trionfo interista.

Roma-Napoli in bilico - L'undicesima giornata di Serie A offre anche la sfida tra Roma e Napoli, all'Olimpico. Il pronostico su questa gara riflette il perfetto equilibrio registrato nelle ultime dieci sfide giocate: quattro vittorie a testa e due pareggi. Nella gara di sabato viene concesso un leggerissimo vantaggio agli azzurri, dati a 2,55, contro il 2,60 piazzato sulla Roma. La quota più alta è per il pareggio, a 3,50. All'Olimpico i trader indirizzano le loro previsioni su una partita da Over (con almeno tre reti), data a 1,60 considerando la buona media d'attacco di entrambe: 18 i gol segnati dalla Roma, 20 quelli a favore del Napoli.

