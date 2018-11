28 novembre 2018- 15:31 SNAI - Europa League: Lazio avanti con l'Apollon. Troppo Milan per il Dudelange

(Milano, 28 novembre 2018) - Biancocelesti favoriti nella trasferta di Cipro: vittoria a 1,73 – Inzaghi “vede” anche il primo posto nel girone, a 3,40 – Quota rasoterra per il successo dei rossoneri: un gol di Higuain a 1,40.

Milano, 28 novembre 2018 – La qualificazione ai sedicesimi di Europa League è già archiviata, ora la Lazio, con due partite da giocare e tre punti di svantaggio dall'Eintracht Francoforte, proverà ad arrivarci da prima in classifica, potendo contare sullo scontro diretto all'ultima giornata. Nel frattempo la squadra di Inzaghi deve superare lo scoglio Apollon Limassol nella trasferta di domani sera. Un ostacolo non troppo alto nelle valutazioni dei trader SNAI che danno i biancocelesti come favoriti, a 1,73. Magrissimo il bottino dei ciprioti: appena un punto fino a qui, per loro muovere ancora la classifica con una «X» vale 4,00, la prima vittoria è data invece a 4,50. Gli ultimi due scontri diretti tra Apollon e Lazio sono terminati 2-1 per i biancocelesti: lo stesso risultato domani (1-2 in lavagna) è proposto a 8,00. Capitolo primato: la rimonta laziale sull'Eintracht è difficile, ma non impossibile. Lazio davanti a tutti a 3,40, i tedeschi sono offerti a 1,28.

Milan, goleada in vista - La qualificazione invece è ancora in ballo per il Milan nel girone F: i rossoneri sono secondi, a 7 punti assieme all'Olympiacos, in vetta c'è il Betis con un punto in più. La squadra di Gattuso è favoritissima nella sfida di San Siro con i lussemburghesi del Dudelange, che hanno perso tutte le quattro partite giocate. La vittoria dei rossoneri plana a 1,07 appena. Pareggio e colpo degli ospiti sono a quote altissime: 11 e 33 volte la posta. All'andata il Milan vinse di misura, 1-0, ma dopo quel match il Dudelange ha incassato altre 10 reti. È dunque probabile che a San Siro i rossoneri segnino in abbondanza: almeno tre reti a favore del Milan sono offerte a 1,40, quattro o più salgono a 2,10. Tra i possibili bomber spicca il nome di Gonzalo Higuain, che risolse il match dell'andata: il Pipita ancora a segno viaggia a 1,40.

