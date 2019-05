30 maggio 2019- 15:30 SNAI - MotoGp, quote sul filo al Mugello: è testa a testa Marquez-Dovizioso

(Milano, 30 maggio 2019) - Il campione del mondo e il pilota Ducati aprono le scommesse sul vincente, a 3,50 - Rossi ci prova per l'ottava volta, per lui offerta a 4,50 - Piloti italiani in primo piano in Moto2: Baldassarri e Pasini davanti a tutti, in Moto3 ci prova Dalla Porta

Milano, 30 maggio 2019 - Da due anni è territorio della Ducati, e anche stavolta la casa di Borgo Panigale potrebbe dare filo da torcere a Marc Marquez. Gli analisti prevedono una sfida sul filo al Mugello, dove domenica la MotoGp arriva al sesto appuntamento della stagione: nelle quote SNAI Marquez è ancora una volta la prima scelta, a 3,50, ma stavolta alla pari con Andrea Dovizioso, che qui ha vinto due anni fa e che torna all'attacco dopo il secondo posto conquistato in Francia. Impossibile ignorare Valentino Rossi, che al Mugello ha vinto sette volte nella classe regina. Lo scatto del "Dottore" pagherebbe 4,50, poi si sale a 7,50 per Danilo Petrucci, galvanizzato dopo il primo podio conquistato per la Ducati ufficiale in Francia. Alla stessa quota Jorge Lorenzo: nonostante le difficoltà incontrate fin qui sulla Honda, il maiorchino vanta sei successi sul circuito italiano, ma dovrà vedersela con Maverick Vinales, anche lui a 7,50. Più lontana la sorpresa di inizio stagione, Alex Rins, a 15 volte la posta. Rincorsa mondiale - Nelle scommesse sul Mondiale è invece netto il vantaggio di Marquez, offerto a 1,15 nonostante gli appena otto punti di vantaggio su Dovizioso. Per il forlivese la caccia al titolo riparte da 6,50, con l'arrembante Rins a 10, alla pari con Rossi. Moto2 e Moto3 - La pista del Mugello, intanto, fa da spinta anche ai piloti italiani di Moto2: Lorenzo Baldassarri, attuale leader mondiale, va a caccia del riscatto dopo la caduta a Le Mans e si gioca a 3,50, davanti a Mattia Pasini, che punta al bis (a 4,50) dopo il successo del 2017. Thomas Luthi, primo rivale di Baldassarri per il titolo, vale 7,50, così come Jorge Navarro e Alex Marquez. In Moto3 è invece testa a testa tra Lorenzo Dalla Porta e Tatsuki Suzuki, entrambi a 6,50 e inseguiti da Aron Canet, Romano Fenati e Niccolò Antonelli, tutti a 7,50.

