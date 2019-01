2 gennaio 2019- 18:00 SNAI - Premier, un City-Liverpool stellare. Guardiola favorito, la spallata di Klopp vale 3,40

(Milano, 2 gennaio 2019 ) - Scontro cruciale per i Reds dopo nove vittorie consecutive, ma all'Etihad le quote danno ragione al City - Si incrociano i due migliori attacchi del campionato: l'Over vola a 1,55.

Milano, 2 gennaio 2019 – È la sfida chiave della Premier e si gioca domani a Manchester. Il Liverpool capolista affronta in trasferta il City, che deve recuperare terreno dopo le battute d'arresto di dicembre. L'umiliante 0-5 subito all'Etihad Stadium la scorsa stagione è stato l'ultimo passo falso dei Reds contro il Manchester City. Da allora, hanno messo in fila tre vittorie pesantissime sui Citizens (una in campionato e due nei quarti di Champions League) e puntano ora a un altro successo per mettere una seria ipoteca sul titolo. Nelle quote SNAI il match promette scintille come non mai: la squadra di Klopp è in forma straripante dopo nove vittorie consecutive in campionato, quella di Guardiola punta sul sostegno dell'Ethiad (dove finora sono arrivati nove successi su dieci) per mantenere aperta la via della rimonta dopo i due ko consecutivi di fine 2018. Sul fattore campo puntano anche i betting analyst, che danno l'«1» favorito a 2,05; si gioca a 3,40 la spallata del Liverpool, mentre un altro pareggio dopo lo 0-0 dell'andata pagherebbe 3,70.

Titolo e gol - La situazione è prevedibilmente ribaltata nelle scommesse sul titolo: visti i 7 punti di vantaggio di Klopp sugli avversari, i Reds svettano a 1,60, con i Citizens a inseguire a 2,65. Un inseguimento che carica di aspettative sia il risultato del confronto diretto, sia il fronte dei gol: si incroceranno i due migliori attacchi di Premier e una partita da Over (almeno tre reti complessive) è data a 1,55, mentre per il Goal l'offerta scende a 1,45. Mohamed Salah è andato a segno negli ultimi due confronti diretti e un'altra marcatura dell'egiziano vale 2,40, ma stavolta la prima scelta sul tabellone SNAI è Sergio Aguero a 2,00.

