12 novembre 2018- 17:01 SNAI - Serie A, corazzata Juve: le quote puntano sull'en plein di vittorie

(Milano, 12 novembre 2018) - I traders lanciano la sfida ai bianconeri: nove successi fino a fine dicembre si giocano a 25

Milano, 12 novembre 2018 - La sconfitta con il Manchester United, la prima della stagione, potrebbe essere l’ultima battuta di arresto del 2018. I traders Snai lanciano la sfida alla Juventus, che fino al 29 dicembre scenderà in campo altre nove volte, tra campionato e Champions League: in tabellone l’obiettivo è arrivare al nuovo anno con una serie ininterrotta di vittorie, al termine di un impegnativo cammino che vedrà i bianconeri affrontare - tra le altre - la Fiorentina, l’Inter, il derby con il Torino e la Roma. Il primato è invitante e metterà a dura prova la brillantezza della squadra di Allegri, ma in quota non sembra così impossibile, vista l’offerta a 25 volte la posta.

