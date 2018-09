21 settembre 2018- 16:01 SNAI - Serie A: Inter e Roma ripartono da «2»

(Milano, 21 settembre 2018 ) - Nerazzurri e giallorossi nettamente favoriti in trasferta, dopo le ultime delusioni in campionato. Spalletti a 1,83 a Marassi, Di Francesco a 1,67 al Dall'Ara. Defrel sfida Icardi: il francese ancora a segno vale 3,50, l’argentino è a 2,00.

Milano, 21 settembre 2018 - Sei mesi fa finì con i 5-0 a favore dell’Inter e con Mauro Icardi protagonista con quattro gol. I nerazzurri torneranno al Ferraris domani sera, di nuovo contro la Sampdoria, a quattro giorni dal ritorno vincente in Champions League e dal primo gol europeo dell'argentino. Premesse promettenti anche per il campionato, dove finora la squadra di Spalletti non ha brillato. Per i match analyst di SNAI, però, può essere il momento della svolta, visto il «2» a 1,83. Giampaolo e i suoi rispondono con un rendimento in casa da prima fascia, visto che da inizio 2018 sono stati battuti solo due volte davanti al loro pubblico. Fermare l’Inter sul pareggio pagherebbe 3,75, il colpo da tre punti sale a 4,25. Il board delle quote evidenzia anche il duello tra i due bomber più attesi: Mauro Icardi, ancora a secco in Serie A, e Gregoire Defrel, al momento primo nella classifica marcatori (insieme al genoano Piatek) con quattro reti: nelle scommesse su chi andrà a segno, l’interista si gioca a 2,00, mentre il francese risponde a 3,50. Nel complesso, i quotisti puntano su una partita da almeno tre reti complessive, con l’Over a 1,75.

Roma per la svolta - Entrambe hanno iniziato male la stagione, ma sulla carta la differenza tra le due squadre è abissale ed è tutta a favore della Roma. I giallorossi partono in discesa per la trasferta al Dall’Ara di domenica, contro un Bologna ancora inchiodato a un punto e senza nessuna rete all’attivo. Di Francesco e i suoi sono dati a 1,67, contro il 3,75 della «X» e il 5,25 della squadra di Inzaghi. I giallorossi hanno chiuso in Over le ultime quattro partite tra campionato e Champions e anche stavolta la possibilità del punteggio “alto” è leggermente favorita (a 1,80) sull’Under (1,95). All’esito complessivo potrebbe contribuire anche il primo gol del Bologna: la possibilità che i padroni di casa vadano a segno vale 1,50, un’altra partita a secco pagherebbe 2,40.

Lazio ok con il Genoa - Abbordabile, per i traders SNAI, anche l’appuntamento della Lazio contro il Genoa: un’altra vittoria in casa dopo quella in Europa League è data a 1,45, mentre il blitz dei rossoblù è a 7 volte la posta, con il pareggio a 4,50. Più complicato l’impegno del Milan, dato a 2,05 per la sfida a San Siro contro l’Atalanta (3,65). Posticipo in discesa, infine, per la Juventus, che a Frosinone ritroverà Ronaldo dopo l’espulsione in Champions: con il portoghese in campo, il «2» vale appena 1,18, contro il 7,00 del pareggio e il 14 dei gialloblù.

