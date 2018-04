16 aprile 2018- 17:36 SNAI - Serie A: l'Inter senza reti aspetta Icardi. Il ritorno al gol di Maurito vale 1,65

(Milano, 16 aprile 2018) - Nerazzurri a secco da tre partite, ma favoritissimi nell'anticipo di domani con il Cagliari a San Siro: «1» a 1,22 - Crotone mai in gol con la Juve, il «2» bianconero allo Scida vale 1,33 - Quote in equilibrio tra Fiorentina e Lazio.

Milano, 16 aprile 2018 – Quasi impenetrabile in difesa, ma sterile in attacco: è l'ultima versione dell'Inter, che nelle ultime sette partite ha incassato un solo gol, ma non segna da tre gare. I nerazzurri aprono domani il turno infrasettimanale, a San Siro contro il Cagliari, e il pronostico SNAI punta decisamente sul segno «1», offerto alla modesta quota di 1,22. Improbabile il pareggio, a 6,25, mentre il «2» sardo si configura come una vera impresa, a 13. Il Cagliari, che dopo tre turni di stop ha ritrovato sabato scorso il successo contro l'Udinese, subisce però meno gol in trasferta che in casa: da non trascurare una «X» che regga fino al termine dei primi 45 minuti, a 2,70. Lunga la striscia No Goal dell'Inter: il nono consecutivo è ritenuto probabile e dato a 1,55. Icardi a secco da tre partite: il suo ritorno al gol vale 1,65, la doppietta 3,50. Per il Cagliari il marcatore più atteso è Pavoletti, a 4,00.

Tabù Juve - Per mantenere il rassicurante vantaggio di sei punti sul Napoli, la Juventus deve vincere a Crotone mercoledì sera. Obiettivo più che possibile, per i quotisti SNAI, che danno il «2» bianconero a 1,33. I padroni di casa hanno assoluta necessità di punti, ma la strada è in salita: il pari è a 4,75, il segno «1» tocca 9,50. Le due squadre si sono incontrate solo cinque volte, per altrettante nette vittorie bianconere e zero gol all'attivo per il Crotone. A proposito: la prima rete calabrese alla Signora si può giocare a 2,10.

Al Franchi, match da tripla - Match di sapore europeo al Franchi, tra la Fiorentina in caccia di un posto in Europa League e la Lazio impegnata nella corsa Champions. L'equilibrio è quasi perfetto, con l'«1» a 2,65, il «2» a 2,60 e il pari a 3,35. Entrambe vengono da uno 0-0, un altro risultato senza reti su SNAI è a 11.

Napoli a 1,17 - La quota più bassa della giornata spetta al successo casalingo del Napoli contro l'Udinese, dato a 1,17. Vero è che la squadra di Sarri accusa da qualche tempo inattese difficoltà offensive (solo 4 reti nelle ultime 5 partite); ma i friulani sono in un periodo nerissimo, fatto di nove sconfitte consecutive. Ipotesi pareggio ad alta quota, 7,25, non parliamo del «2», in lavagna a 16.

Bunker Genoa - Compito sulla carta agevole per la Roma, a 1,45 in casa con un Genoa ormai praticamente salvo. Il «2» dei rossoblù, che comunque fuori casa hanno subito soltanto 10 reti in 16 partite, vale 7,25. Tra le altre, Milan (2,35) favorito a Torino contro i granata (3,05). Scontro salvezza a Ferrara, con la Spal (2,15) preferita al Chievo (3,70).

