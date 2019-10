28 ottobre 2019- 16:04 SNAI - Serie A: Napoli-Atalanta, quote show. Azzurri favoriti a 2,25, attese almeno quattro reti

(Milano, 28 ottobre 2019) - Al San Paolo arrivano i nerazzurri, dopo l’esagerato 7-1 all’Udinese: l’Over 3,5 vola basso rispetto al solito, è a 2,15 - Zapata out, ma Muriel e Ilicic fanno tremare: si punta a 2,75 e 3,00 sui loro gol - Inter a 1,55 nella trasferta di Brescia, dove Balotelli può segnare per la prima volta alla sua ex squadra: idea da 3,00.

Milano, 28 ottobre 2019 - Dopo la frenata con la Spal, il turno infrasettimanale di Serie A propone al Napoli un match particolarmente complicato. Mercoledì al San Paolo scende un'Atalanta che promette scintille, dopo il 7-1 con cui ha surclassato l'Udinese domenica. La sfida è delicatissima secondo gli analisti SNAI, nella cui valutazione entra anche l'esito dei due ultimi precedenti a Fuorigrotta, finiti entrambi con la vittoria nerazzurra. La quota sull'«1» del Napoli è dunque estremamente prudente, fissata a 2,50, contro il 3,70 sul pareggio e il 3,35 per il terzo successo esterno dei bergamaschi. Anche senza l'ex Duvan Zapata, l'Atalanta è micidiale in fase offensiva grazie all'estro di Muriel e Ilicic, rispettivamente a segno con una tripletta e una doppietta domenica scorsa. Sono loro i principali candidati al gol, a 2,75 e 3,00. Per il Napoli risponde Dries Mertens offerto a 2,50. Visti i numeri d'attacco delle due (18 le reti del Napoli, 28 quelle dell'Atalanta) ci si può attendere una gara frizzante. L'Over 3,5, almeno 4 reti complessive, viaggia a 2,15, valutazione sensibilmente più bassa rispetto a quella usuale.

Lukaku gol a 2,00 - Nell'ultimo turno di campionato ha frenato anche l'Inter, pareggiando in casa contro il Parma e rischiando addirittura di perdere. Alla squadra di Conte, però, tocca un impegno più facile, almeno sulla carta. Nella trasferta di Brescia il blitz nerazzurro è valutato 1,55 dagli analisti SNAI, che danno invece a 4,00 il pareggio e a 5,75 il successo dei padroni di casa. Anche l'Inter, come l'Atalanta, può contare su un notevole potenziale offensivo, e con 20 gol fatti ha il secondo miglior reparto del campionato, subito dopo la squadra di Gasperini. Quando Lautaro Martinez non segna (come contro il Parma) ci pensa Lukaku a risolvere: il primo è dato a 2,25 per una rete domani sera, il secondo scende a 2,00. Dall'altra parte Mario Balotelli sarà l'osservato speciale: non ha mai segnato all'Inter da ex, la sua prima marcatura ai nerazzurri si gioca 3,00.

Milan per il riscatto - Prova a ripartire dopo un mezzo passo falso anche la Juve, fermata sul pari a Lecce: contro il Genoa la squadra di Sarri è super favorita a 1,30, si sale a 5,00 per il pareggio e a 11 per il «2». Tutto da rifare anche per il Milan, piegato dalla Roma all'Olimpico e a caccia del primo successo della gestione Pioli. I tre punti sulla Spal valgono 1,50, a 4,25 una «X», mentre i biancoazzurri sono a 7,00.

Ufficio stampa SNAITECH

Cell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it