SNAI - X Factor: dominano i Maneskin. Per i Ros quota da addio

6 dicembre 2017- 18:37

(Milano, 6 dicembre 2017) - Il gruppo romano a 1,55 nelle scommesse sul vincitore - L’eliminazione della band toscana vale 1,50.

Milano, 6 dicembre 2017 – Cinque concorrenti e due manche per decidere i quattro che approderanno alla finale della prossima settimana. X Factor arriva allo snodo decisivo nel quinto live dell’edizione 2017, in programma domani, con le quote che hanno ormai imboccato una direzione precisa. I Maneskin consolidano il primo posto nelle scommesse SNAI sul vincitore dell’undicesima edizione: il gruppo romano è favorito a 1,55, in netto vantaggio su tutti gli altri pretendenti. Lorenzo Licitra è il primo di questi: il tenore pop è offerto a 4,00, poi si sale a 8,00 per Samuel Storm ed Enrico Nigiotti. Lontanissimi i Ros, a 50 volte la posta, una valutazione che pone la band toscana in pole position per l’eliminazione di domani (data a 1,50). Meno rischi per il giovane Storm, anche se il colpo di scena è dato a 3,25.

I giudici - Anche il tabellone sul giudice vincitore ha un grande protagonista: Manuel Agnelli, grazie all’apporto dei Maneskin e in minima parte dei Ros, vola a 1,45. Mara Maionchi, che risponde con Lorenzo Licitra ed Enrico Nigiotti, è a quota 2,95, mentre per Fedez - ancora in corsa con Samuel Storm - l’offerta è a 7,50.

