SNAI, Champions: a Madrid quota rebus, Atletico e Juventus entrambe a 2,80

(Milano, 19 febbraio 2019) - Al Wanda Metropolitano non c'è una favorita per la vittoria, si punta invece a 2,95 sul pareggio – Premiata la buona statistica di Cristiano Ronaldo, la sua 23ª rete ai Colchoneros vale 3,00.

Milano, 19 febbraio 2019 - Equilibrio assoluto a 24 ore dalla sfida di andata tra Atletico Madrid e Juventus, che si affrontano al Wanda Metropolitano nell'andata degli ottavi di Champions League. Tra due squadre notoriamente "toste" e aggressive, gli analisti SNAI non eleggono una favorita. Si punta a 2,80 sia sulla vittoria dei Colchoneros sia su quella dei bianconeri, che hanno perso l'unico confronto giocato a Madrid con gli spagnoli. Il pareggio ha la quota più alta, dato a 2,95. Entrambe le formazioni hanno una granitica attitudine difensiva: sei le reti incassate in Champions dall'Atletico, quattro dalla Juve ed entrambe vantano il primato di miglior difesa nei rispettivi campionati. Una gara da Under (con meno di tre reti) è ritenuta probabile a 1,50, mentre vale 14,00 la possibilità che il primo gol venga segnato solo nel quarto d'ora finale.

CR7 punta il gol - C'è però un dato che cozza con le statistiche riportate fino a ora, ed è il particolare feeling con il gol che Cristiano Ronaldo ha quando affronta l'Atletico Madrid: il fuoriclasse portoghese, con la maglia del Real, lo ha affrontato 31 volte segnando 22 reti, una ogni 126 minuti. Per CR7, dato come favorito tra i possibili goleador a 3,00, è una buona occasione di trovare il secondo sigillo stagionale in Champions. Tra le fila degli spagnoli, invece, il pericolo numero uno è Antoine Griezmann, a 3,50, miglior marcatore dei suoi sia in Liga che in Europa.

City, quota rasoterra - Assolutamente sbilanciato, invece, l'altro ottavo in calendario domani sera. A Gelsenkirchen un dimesso Schalke 04 (è quintultimo in Bundesliga) affronta un City in forma super, che ha vinto 12 delle ultime 13 gare giocate. La quota sulla squadra di Guardiola, che a 1,28 è la più bassa dell'intero turno Champions, riflette perfettamente la situazione. Così come è frutto dell'incredibile media gol del City (80 gol tra Premier e Champions) la quota minima sull'Over: una gara con almeno tre gol complessivi vale 1,47.

