10 dicembre 2018- 17:31 SNAI, Champions: Inter, quote da qualificazione. Rebus Napoli, ma Ancelotti è avanti a Klopp

(Milano, 10 dicembre 2018) - Nerazzurri strafavoriti con il Psv, ma l'ingresso agli ottavi dipende dal responso del Camp Nou – Il testa a testa per il passaggio del turno vede gli azzurri in vantaggio sul Liverpool: 1,63 contro 1,85.

Milano, 10 dicembre 2018 - Più che appesa a un filo, la qualificazione dell'Inter agli ottavi di Champions League è appesa al Barcellona. Domani c'è l'ultimo match del girone B: nerazzurri in casa contro il PSV; i catalani, matematicamente primi, ospitano il Tottenham, che è a pari punti con l'Inter e vincendo passerebbe in ogni caso. Le quote giocano a favore della squadra di Spalletti. In primis perché i nerazzurri sono ampiamente favoriti, a San Siro l'«1» vola bassissimo, a 1,33, contro il 5,25 sul pareggio e l'8,75 per il colpo degli olandesi, ormai fuori dai giochi. In secondo luogo, gli Spurs dovranno fare i conti con il fattore Camp Nou: il Barça, nelle sfide di Champions, non perde davanti al suo pubblico da oltre 5 anni, l'ultimo ko risale al 1° maggio 2013. Violare il tempio blaugrana è una missione da 3,10 per gli uomini di Pochettino, la quota più alta è sul pareggio (a 4,00) mentre i catalani sono a 2,10. La bilancia delle quote pende a favore dei nerazzurri anche nella scommessa diretta su chi passerà il turno: Inter avanti a 1,45, Tottenham qualificato a 2,55.

Napoli, può bastare un Goal - Delicata anche la situazione del Napoli, nonostante gli azzurri arrivino da primi al match conclusivo del gruppo C. La squadra di Ancelotti ha bisogno di un pareggio, ma va bene anche una sconfitta con un gol di scarto, purché con almeno un gol all'attivo. Quest'ultimo fattore la avvantaggia nella giocata su chi passerà: a 1,63 si punta sul Napoli, a 1,85 sul Liverpool. Del resto la squadra di Klopp ha una media di 1,4 reti subite a partita in Champions. Il Goal, la scommessa su entrambe le formazioni a segno, viaggia a 1,45. Nella partita di domani è la squadra di casa a condurre: Liverpool a 1,63, pari a 4,25 e colpo del Napoli a 5,00. Dipende invece dal PSG la possibilità che il Napoli resti primo: i francesi, che giocano con la Stella Rossa sono logicamente favoriti, a 1,50, per l'arrivo in vetta, la formazione partenopea è a 3,25.

Roma sul filo - Gioca solo per l'onore, invece, la Roma, ormai qualificata. Ai giallorossi una vittoria servirebbe per ritrovare morale dopo le pene di campionato: il «2» contro il Viktoria Pilsen, vale 2,55. Il pareggio è a 3,50, i cechi sono staccati di un soffio a 2,65. Anche la Juve è già agli ottavi, ma nella trasferta contro lo Young Boys si gioca il primo posto del gruppo H, in lizza con lo United. Il primato arriva in ogni caso vincendo e il compito è facile per gli uomini di Allegri, favoriti a 1,45, contro il 4,25 sul pari e il 7,25 per il successo degli svizzeri.

