26 novembre 2018- 17:04 SNAI, Champions: malgrado la crisi Real favorito sulla Roma

(Milano, 26 novembre 2018) - Momentaccio per entrambe, ma il pronostico premia i Blancos, a 2,15, mentre i giallorossi viaggiano a 3,25 – Tre punti “facili”, a 1,16, per il Napoli che battendo la Stella Rossa potrebbe già volare agli ottavi – Juve a bassa quota con il Valencia – Inter, serata difficile sul campo del Tottenham: inglesi avanti a 1,75.

Milano, 26 novembre 2018 - Roma e Real Madrid non sono lontane nelle valutazioni degli analisti SNAI, alla vigilia della sfida di domani in Champions League. La forbice delle quote vede i giallorossi a 3,25, il pari a 3,65 e il successo dei Blancos a 2,15. A pesare sul giudizio è il trend negativo di entrambe in campionato. La Roma, dopo il ko con l'Udinese, è scivolata al 7° posto, il Real dopo la sconfitta con l'Eibar è 6° in Liga. Nella gara di domani all'Olimpico, però, c'è in ballo il primo posto nel girone G, dove sono appaiate a 9 punti: in questo caso il vantaggio dei Blancos è maggiore, il loro primato vale 1,28, quello romanista viaggia invece a 3,25. Tornando al match di domani, le statistiche delle due formazioni spingono sull'Over (almeno tre gol complessivi): 10 reti all'attivo per entrambe fanno scendere la quota a 1,45.

Napoli-Stella Rossa da Over - Mercoledì sera, nel girone C, il Napoli, si gioca un match-point qualificazione contro la Stella Rossa. Gli azzurri possono conquistare la matematica qualificazione battendo i serbi, ma devono sperare che il Psg non vinca al Parco dei Principi con il Liverpool. Quanto alla prima ipotesi i trader SNAI danno il disco verde alla formazione di Ancelotti, che al San Paolo non perde da marzo e ha ottenuto 13 vittorie nelle ultime 17 gare. Un altro successo vola basso a 1,16, contro il 7,50 del pareggio e il 18 per un clamoroso successo degli ospiti. Anche per questa sfida l'orientamento è verso un finale carico (l'Over viaggia a 1,50) soprattutto per via della difesa della Stella Rossa, che ha incassato una media di 2,5 partite a incontro in Champions League.

Juve e Inter, basta il pari - Vicinissime alla qualificazione anche Juventus e Inter, in campo rispettivamente domani e dopodomani. Sia ai bianconeri che ai nerazzurri basta un pareggio per andare matematicamente avanti. La squadra di Allegri dovrà ottenerlo in casa contro il Valencia, a fronte di un pronostico nettamente a favore (vittoria a 1,40, segno «X» a 4,50, spagnoli proposti a 8,25). Più difficile il compito dell'Inter, sfavorita a Londra contro il Tottenham, sul quale però ha tre punti di vantaggio: inglesi a 1,75, pari a 3,85, blitz nerazzurro a 4,50.

Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it