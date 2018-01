SNAI, Eurolega: quota riscatto per Milano, a 1,80 la vittoria contro Malaga

16 gennaio 2018- 15:31

(Milano, 16 gennaio 2018) - Dopo i due ko interni tra coppa e campionato le Scarpette Rosse giocano da favorite nel match di domani – Blitz spagnolo a 1,90 – Una gara decisa da pochi punti (segno «X») viaggia a 2,65

Milano, 16 gennaio 2018 - Prima la sonora sconfitta contro il Cska in Eurolega, poi il crollo in campionato contro Venezia. Dopo due colpi a vuoto al Mediolanum Forum, l’Armani Exchange prova a riscattarsi davanti ai suoi tifosi, nel match di domani contro Malaga, primo dei due turni infrasettimanali dell’Eurolega. I precedenti tra la le due sono in bilico: 4-3 per gli spagnoli nel conteggio complessivo, 2-1 per Milano nelle sfide giocate in casa. Le quote SNAI tengono conto del fattore campo e danno la squadra di Simone Pianigiani in leggero vantaggio: si gioca a 1,80 sul successo delle Scarpette Rosse, fondamentale per iniziare la difficile scalata dall’ultimo posto alla zona play off. Per gli spagnoli la quota vittoria sale di pochissimo, piazzata a 1,90.

Difese da Over - Il match di andata, giocato a dicembre, fu tiratissimo: Milano perse di un soffio (74-71) nei minuti finali dopo aver condotto la partita. La possibilità di un altro incontro in equilibrio (segno «X», scommessa sulla vittoria dell’una o dell’altra con uno scarto massimo di 5 punti) viaggia a 2,65. Difesa da rivedere per entrambe: 85,4 i punti incassati di media da Milano, Malaga scende a 80,6. Una sfida con almeno 162 punti (scommessa Over 161,5) viaggia a 2,50.

