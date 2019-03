7 marzo 2019- 09:52 SNAI, Europa League: Eintracht-Inter, Spalletti sfavorito. Fiducia a Lautaro, un gol a 3,50

(Milano, 6 marzo 2019) - La squadra di Francoforte in Europa ha vinto tutte le partite interne, un altro successo è a 2,35 - Colpo nerazzurro a 3,10 - Sempre out Icardi, il suo sostituto è il maggior candidato al gol tra gli interisti - Il Napoli ospita il Salisburgo, primo in Austria ma con poche chance: l'«1» vale 1,50.

Milano, 6 marzo 2019 - Le loro situazioni sono quasi agli antipodi: l'Eintracht Francoforte ha vinto le ultime tre partite avvicinandosi al quarto posto in Bundesliga, l'Inter invece, perdendo contro il Cagliari è stata scavalcata dal Milan in Serie A. Le quote sulla gara di domani in Germania, andata degli ottavi di Europa League, riflettono bene il quadro attuale. L'Eintracht (che tra l'altro in casa ha vinto tutte le partite giocate quest'anno nel torneo) è favorito a 2,35, il colpo dell'Inter viaggia invece a 3,10. La quota più alta a 3,45, è piazzata sul pareggio, buono per i nerazzurri in ottica qualificazione. E a proposito di quest'ultimo argomento, gli analisti SNAI concedono fiducia a Spalletti considerando il doppio confronto: l'Inter ai quarti è data a 1,50, il passaggio dei tedeschi viaggia invece a 2,45. Per agevolare il cammino verso il prossimo turno all'Inter servirà segnare, compito sempre assolto nelle ultime cinque partite, tutte giocate senza Mauro Icardi, out anche domani. In sua assenza l'uomo gol più indiziato tra i nerazzurri è Lautaro Martinez, a 3,50, mentre tra i tedeschi ci sarà da tenere d'occhio il serbo Luka Jovic, 21 gol tra campionato ed Europa League, dato a 2,75 per una marcatura.

Napoli, media da «1» - Viaggia invece da favorito anche nel primo round il Napoli, che domani sera ospita il Salisburgo. Gli austriaci sono primi nel loro campionato, ma gli azzurri possono contare su un solidissimo rendimento interno: nell'ultimo anno solare hanno perso solo due match al San Paolo, contro la Roma nel marzo 2018 e contro la Juve domenica scorsa. Il successo della squadra di Ancelotti vola basso su SNAI, a 1,50, contro il 4,50 sul pareggio il 6,25 per il blitz austriaco. Ancora più giù la quota del Napoli nelle scommesse sulla qualificazione ai quarti: 1,35 contro il 3,00 sul Salisburgo. Lorenzo Insigne, dopo il rigore sbagliato contro la Juve, cercherà di riscattarsi, la sua rete viaggia a 2,50, mentre si punta a 4,00 su quella di Munas Dabbur, miglior marcatore dei suoi con 11 reti in campionato e 4 in Europa.

Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it