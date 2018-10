24 ottobre 2018- 17:42 SNAI, Europa League: Garcia in vantaggio su Inzaghi, al Vélodrome il blitz della Lazio è a 3,40

(Milano, 24 ottobre 2018) - Marsiglia favorito a 2,05 nel match di domani sera, ma le quote qualificazione sorridono ai biancocelesti – Compito più facile per il Milan, che affronta un Betis in periodo no: valgono 1,90 i tre punti ai rossoneri.

Milano, 24 ottobre 2018 - Entrambe provengono da due vittorie di fila nei rispettivi campionati, dove occupano il quarto posto. Sulla carta lo scontro tra Olympique Marsiglia e Lazio sembra alla pari, anche se nella valutazione degli analisti SNAI il fattore campo concede alla squadra dell’ex Roma Rudi Garcia un certo vantaggio. I francesi sono favoriti a 2,05, il successo della Lazio sale invece a 3,40, mentre il picco delle quote viene raggiunto con il pareggio, dato a 3,65. Statistiche analoghe per Olympique e Lazio anche al capitolo attacco: il Marsiglia in Europa ha segnato 3 reti e ne ha subite 4, la squadra di Inzaghi ne conta altrettante all’attivo e 5 incassate: probabile un match aperto con l’Over a 1,60 e il Goal a 1,50. La situazione quota si ribalta a favore della Lazio prendendo in considerazione le scommesse sul medio termine, quelle sulla qualificazione al prossimo turno: la Lazio non ha accusato più di tanto il pesante ko contro l’Eintracht Francoforte e con tre punti in classifica i sedicesimi sono proposti a 1,25. Più complicata la strada per i francesi, che hanno raccolto solo un punto fino a qui e sono dati a 3,00.

Milan, quota da primato - Più facile il compito del Milan, in casa contro il Betis, reduce da due ko nella Liga: i rossoneri cercano non solo il riscatto dopo la beffa del derby, ma anche una vittoria che mandandoli a 9 punti li avvicinerebbe ancora di più alla qualificazione: al momento è valutata 1,02 sul tabellone SNAI, mentre passare il turno da primi del girone vale 1,50. La forbice delle quote sul match è aperta verso il successo milanista, piazzato a 1,90, mentre si va a 4,00 per il colpo dei biancoverdi. Vale 3,50 il pareggio, che sarebbe la prima «X» tra le due formazioni in confronti ufficiali. Scommesse sui bomber: Gattuso sembra orientato a schierare Gonzalo Higuain, lasciando in panchina Patrick Cutrone. La loro media in Europa è identica, 2 reti a testa, ma le chance da titolare del Pipita gli garantiscono una quota più bassa, 2,25, tra i possibili marcatori della gara. Per Cutrone, comunque, si sale di poco, fino a 2,50.

