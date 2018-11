7 novembre 2018- 16:35 SNAI, Europa League: Lazio ok contro l'OM. Betis-Milan, ribaltone Gattuso a 3,40

(Milano, 7 novembre 2018) - I biancocelesti sono ampiamente favoriti nella sfida dell'Olimpico: a 1,70 il successo sul Marsiglia, pareggio e colpo francese a 4,25 – Milan in svantaggio nella trasferta di Siviglia: gli andalusi conducono a 2,15

Milano, 7 novembre 2018 - La Lazio ha ritrovato forma e risultati e può approfittare del periodo di annebbiamento degli avversari per centrare una preziosa vittoria nel quarto turno di Europa League, grazie alla quale la qualificazione sarebbe a un passo. All'Olimpico, contro l'Olympique Marsiglia che ha perso tre gare in serie, i biancocelesti sono nettamente favoriti a 1,70 su SNAI. La squadra di Garcia è appesa a un filo: ha un solo punto in classifica e perdendo sarebbe matematicamente fuori. Il pareggio e la vittoria esterna sono dati entrambi a 4,25. Buona la media offensiva di entrambe: l'OM ha il secondo miglior attacco della Ligue 1, con 22 gol, a cui si aggiungono i quattro realizzati in Europa. I biancocelesti, tra le due manifestazioni, raggiungono quota 23. Una gara con almeno tre reti complessive viaggia a 1,45 appena. Potrebbe essere una buona occasione per Ciro Immobile di arricchire il suo bottino in Europa, dove ha lasciato una sola firma. Il suo secondo gol nella manifestazione vale 1,85.

Cutrone c'è - Al Milan, invece, tocca un compito decisamente più difficile, ossia, riscattare il ko di San Siro con il Betis e restituire il favore in casa degli andalusi, ritornando così in vetta al girone F. Nonostante i biancoverdi siano in una fase altalenante (tre ko, due vittorie e un pareggio nelle ultime sei) e il Milan in grande spolvero (tre successi di fila in campionato) il fattore campo sposta le valutazioni degli analisti a loro favore: successo a 2,15, pareggio a 3,30 e colpo rossonero a 3,40. Un successo milanista molto probabilmente ribalterebbe le quote sul primo posto finale nel girone, che al momento vedono il Betis favorito a 1,75 e il Milan a 2,50. Scelta strategica in attacco per Gattuso, che ha lasciato a casa Gonzalo Higuain per farlo recuperare in vista del match con la Juve. Spazio quindi in attacco a Patrick Cutrone, miglior marcatore dei rossoneri in Europa League con tre reti: il quarto centro è piazzato a 3,50.

