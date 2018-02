SNAI, Europa League: Napoli, qualificazione sul filo. Atalanta, un'altra impresa vale 4,25

14 febbraio 2018- 17:16

(Milano, 14 febbraio 2018) - Pronostico equilibrato per la doppia sfida tra gli azzurri e il Lipsia: Sarri agli ottavi vale 1,70, i biancorossi sono a 2,05 – Borussia Dortmund nettamente favorito contro i nerazzurri di Gasperini: «1» a 1,80 – Milan e Lazio, trasferte a bassa quota.

Milano, 14 febbraio 2018 - In campionato vola, ora deve farlo anche in Europa League. Per proseguire il filotto, e arrivare alla sesta vittoria consecutiva, il Napoli dovrà fare i conti con il Lipsia nell’andata dei sedicesimi di finale, domani sera al San Paolo. Le quote sulla sfida invitano alla prudenza, gli azzurri sono favoriti, ma non in maniera schiacciante: il loro successo è a 2,05 sul tabellone SNAI. La squadra tedesca è stata la rivelazione della scorsa Bundesliga, chiusa al secondo posto, e quest’anno si sta confermando in pieno, occupando la medesima posizione. I quotisti non la vedono vittima sacrificale e danno la stessa valutazione per il segno «X» e il «2», offerti a 3,50. In equilibrio le quote sul passaggio del turno: azzurri leggermente avanti a 1,70, gli avversari sono a 2,05.

Insigne a quota gol - Ottima la propensione offensiva sia del Napoli che del Lipsia: gli azzurri hanno il secondo miglior attacco della Serie A (con 54 gol all’attivo in 24 gare), i tedeschi il terzo della Bundesliga (con una media di 1,6 reti a incontro). Una sfida con almeno tre gol complessivi (scommessa Over) si gioca a 1,70. Sempre al capitolo gol, c’è da segnalare il lungo digiuno di Lorenzo Insigne, che non va in rete dallo scorso 23 dicembre. Il suo ritorno alla marcatura è dato a 2,50, la quota salirebbe fino a 6,00 nel caso in cui l’esterno del Napoli sbloccasse la gara.

Atalanta, bella fuori - Anche l’Atalanta cerca conferme: la squadra di Gasperini ha disputato una favolosa prima parte di Europa League, imbattuta e prima nel Girone E. Ha però pescato uno degli avversari più temibili, il Borussia Dortmund, che ha iniziato la stagione in Champions League. Nell’andata, domani in Germania, i nerazzurri partono da sfavoriti, a 4,25, contro il 3,75 sul pareggio e l’1,80 dei gialloneri. Trovano però conforto nelle statistiche: otto i risultati utili di fila in trasferta (sei vittorie e due pareggi) a fronte della magra media tenuta in Champions dal Dortmund al Signal Iduna Park, dove ha ottenuto due ko e un pareggio. L'Atalanta, in ottica qualificazione, può contare anche su un altro dato fondamentale: in Europa ha sempre segnato nelle gare esterne e una rete in Germania vale 1,35 appena. Quanto al passaggio del turno, le quote sono più benevole: Gasperini agli ottavi vale 2,30, il Dortmund è piazzato a 1,55.

Lazio e Milan avanti - Completano il quadro delle italiane d’Europa League Lazio e Milan, appaiate sul tabellone SNAI nella scommessa sul passaggio del turno. Sia per i biancocelesti che per i rossoneri la qualificazione è a 1,20. La squadra di Inzaghi se la giocherà contro la Steaua Bucarest: è favorita nel match di andata, in Romania, a 1,87, pareggio e vittoria dei padroni di casa salgono a 3,50 e 4,25. Primo round in trasferta anche per il Milan, contro i bulgari del Ludogorets: rossoneri avanti a 2,10, segno «X» a 3,35, l’«1» viaggia a 3,60.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.349. 5359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it