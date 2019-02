15 febbraio 2019- 15:32 SNAI, F1: svelata la Ferrari 2019 ma in quota è dominio Mercedes

(Milano, 15 febbraio 2019) - Le Frecce d’Argento sono avanti nel Mondiale Costruttori - Hamilton favorito tra i piloti, Vettel insegue a 4 volte la scommessa – Il giovane Leclerc quarto in lavagna, a 7,50, alle spalle di Verstappen.

Milano, 15 febbraio 2019 - La Ferrari toglie il velo sulla nuova monoposto per il prossimo Mondiale di Formula 1, che vedrà al volante il veterano Sebastian Vettel e il giovane Charles Leclerc: la SF90 debutterà in pista a Barcellona lunedì prossimo, in occasione dei test. «Come squadra siamo sulla strada giusta e speriamo di continuare a migliorare», ha detto il tedesco. C'è da battere lo strapotere della Mercedes, che conferma la line-up dello scorso anno con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il britannico, per gli analisti SNAI, è l'uomo da battere: il suo sesto titolo (il quinto con le Frecce d'Argento) vale 1,85, mentre per il finlandese la quota sale a 15. Vettel insegue a 4 volte la scommessa, davanti all'olandese della Red Bull, Max Verstappen, a 5,50.

ESORDIO LECLERC - Per il giovane Charles Leclerc guidare la Ferrari la realizzazione di un sogno: i trader gli danno fiducia, tanto da offrire la vittoria a 7,50. Il pilota monegasco sostituirà Kimi Raikkonen, che prenderà il suo posto alla Alfa Romeo Racing, accanto ad Antonio Giovinazzi. Per entrambi, il successo mondiale è un’ipotesi poco probabile (rispettivamente a 250 e a 350). Riflettori puntati sul francese Pierre Gasly, neo pilota della Red Bull offerto a 33, e su Daniel Ricciardo, che ha lasciato la scuderia di Milton Keynes per andare alla Renault: il successo mondiale per l'australiano vale 50.

DOMINIO MERCEDES - La Mercedes ha conquistato gli ultimi 5 titoli ed è strafavorita a 1,65. La Ferrari non vince dal 2008 e insegue a 3,50, davanti alla Red Bull a 4,50. Lontanissime le altre scuderie: Racing Point e Renault si giocano 100 a 1, per il successo di McLaren, Toro Rosso, Alfa Romeo e Haas si sale a 150, la Williams è ultima a 250.

