8 novembre 2018- 16:32 SNAI, F1: Vettel da bis in Brasile. Leclerc, quota da campione per il 2019

(Milano, 8 novembre 2018) - Il pilota della Ferrari è favorito a 2,50 nella gara di Interlagos, dove vinse anche nel 2017 – Hamilton, che ha già il titolo in tasca, lo segue a 3,50 – Il futuro driver della Rossa è a 7,50 per trionfare per l'anno prossimo

Milano, 8 novembre 2018 - È quasi tutto come un anno fa alla vigilia del Gp del Brasile: Lewis Hamilton si è appena laureato campione del mondo e Max Verstappen ha vinto in Messico. Anche l'epilogo della gara di Interlagos potrebbe rispecchiare quello del 2017, perlomeno a giudicare la valutazione degli analisti SNAI: con Hamilton ormai sicuro del titolo, Sebastian Vettel ha vita più facile sul tabellone ed è favorito per la vittoria a 2,50, seguito dal pilota della Mercedes, a 3,00. La sfida si gioca invece alla pari nelle scommesse sulle qualifiche, dove il primo posto in griglia vale 2,25 per entrambi. Tornando alla gara, come al solito sono staccati gli altri pretendenti: Valtteri Bottas è a 6,50, Kimi Raikkonen vale 7,50, mentre i due piloti della Red Bull, Max Verstappen e Daniel Ricciardo, sono dati rispettivamente a 10 e 15 volte la posta. La Ferrari, teoricamente, è ancora in corsa per il titolo costruttori, con 530 punti contro i 585 della Mercedes: servirebbe una doppietta rossa sul podio per preparare il terreno a un ribaltone, l'accoppiata Vettel-Raikkonen primi all'arrivo vale 5,50.

Hamilton ancora campione - Sempre a proposito di titoli, ora che i giochi sono fatti tra i piloti, la betting list SNAI offre la possibilità di puntare già sulla lotta mondiale del 2019. Lewis Hamilton parte "in pole" per il prossimo titolo e il suo sesto trionfo viaggia a 2,50. Sebastian Vettel lo segue da vicino a 3,50 e Max Verstappen è il terzo incomodo a 5,50. Viene infine concessa grandissima fiducia a Charles Leclerc, che affiancherà Vettel in Ferrari nel 2019. Il giovane pilota monegasco farà un salto di qualità grazie alla Rossa ed è inserito come quarto favorito in lavagna, a 7,50.

Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it