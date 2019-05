31 maggio 2019- 16:31 SNAI, finale Champions League: Liverpool avanti e Salah si candida a “Man of the match”

(Milano, 31 maggio 2019) - Reds favoriti nella partita clou della stagione: il trionfo di Klopp è a 1,50, il Tottenham è a 2,60 – L'egiziano è la prima scelta sia per la nomina a migliore in campo, a 5,00, che per la probabilità di trovare il gol, che vale 2,50 – Lucas, un altro sinistro in rete dopo la tripletta mancina di Amsterdam è a 15 – Assist? Occhio ai terzini del Liverpool – Si gioca anche sull'intervento della Var, a 2,50.

Milano, 31 maggio 2019 – Le quote "Coppa in mano" sono eloquenti: Liverpool a 1,50, Tottenham a 2,60. La finale di Champions League di domani sera a Madrid ha un favorito chiaro nei Reds di Klopp, in cerca del trionfo più grande dopo aver mancato la Premier per un punto. Divaricate anche le quote «1X2» preparate dagli analisti SNAI: il segno «1» del Tottenham è a 4,25, il «2» del Liverpool è a 1,90, il pareggio al 90' si gioca a 3,60. A tinte rosse anche i precedenti stagionali: in Premier è finita 2-1 per il Liverpool, sia all'andata che al ritorno. Il conteggio delle 170 volte in cui le due squadre si sono affrontate in tutte le competizioni segna 79 successi dei Reds contro 48 degli Spurs, con 43 pareggi. Quota calda per Manè - La panoramica SNAI sul match più importante della stagione è ampia. Si può giocare su ogni aspetto della gara, compresa l'individuazione del "Man of the match": candidato numero uno, Salah, in cerca di rivincite dopo la finale dello scorso anno, nella quale dette forfait per infortunio dopo mezzora. L'egiziano, a 5,00, è seguito da Mané e Kane, a 7,00. A 10,00 si giocano Lucas, Son, Van Dijk ed Eriksen. Sarà la prima finale Champions con la Var, si scommette anche sull'eventualità che l'arbitro, lo sloveno Skomina, vada a consultarlo almeno una volta: il sì è a 2,50, il no è più probabile, a 1,45. Llorente, minaccia aerea - Tanti i possibili cannonieri. Anche qui, Salah davanti a tutti, il suo gol vale 2,50. Il suo compagno di linea Mané è vicinissimo a 2,75. Quanto ai giocatori del Tottenham, la quota più calda è il 3,00 assegnato a Kane, che dopo aver saltato per infortunio le ultime tre partite di Champions, potrebbe scendere in campo dall'inizio. A 3,50 il coreano Son. Si può anche "raffinare" la giocata, puntando non solo sul giocatore, ma anche sul piede con cui farà gol. Il mancino di Salah è dato a bassa quota, 2,75. Decisamente più improbabile che l'egiziano vada a segno di destro, ipotesi collocata a 12. Discorso inverso per il brasiliano Lucas: un gol con il suo piede preferito, il destro, è a 4,50, una soluzione mancina paga 15 volte la scommessa, quota alta ma da non trascurare, visto che Lucas ha realizzato interamente di sinistro la storica tripletta con cui ha condannato l'Ajax in semifinale. Quanto a un possibile gol di testa, il re è Llorente, a 7,50, mentre Kane e Firmino sono a 15. Fattore Robertson - Secondo gli analisti SNAI il Liverpool può vincere sfruttando i suggerimenti dalle fasce. La scommessa su chi piazzerà l'assist per il primo gol della partita vede in effetti al primo posto il terzino sinistro del Liverpool, Robertson, mentre il suo compagno a destra, Alexander Arnold, lo segue a 10. Stessa quota, 10, per il regista degli Spurs, Eriksen.