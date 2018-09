27 settembre 2018- 15:36 SNAI, Formula 1: ultima chance per Vettel. Il trionfo a Sochi si gioca a 2,25

(Milano, 27 settembre 2018) - Il pilota della Ferrari deve vincere per tenere aperto il Mondiale: è favorito per il Gp di Russia, ma in condominio con Hamilton - A sei gare dal termine l'inglese domina a 1,15 le previsioni sul titolo, a 4,75 il ribaltone di Seb.

Milano, 27 settembre 2018 – Fiducia in quota alla Ferrari per il Gp di Russia. A Sochi, domenica, passerà l'ultimo treno mondiale per Sebastian Vettel, che ha sprecato un'altra occasione nel Gp di Singapore, dove Lewis Hamilton ha trionfato allungato il suo vantaggio in classifica. Ora Vettel deve assolutamente vincere per non dire addio alle chance da titolo. Sulla carta Sochi è un tracciato "amico" delle Mercedes - che hanno vinto tutte e quattro le edizioni del Gp disputate qui - ma le prestazioni della Rossa, errori a parte, sono ancora convincenti: sul tabellone SNAI Vettel se la giocherà alla pari con Hamilton ed entrambi sono piazzati a 2,25 per il successo. Al pilota inglese, tuttavia, gli analisti concedono un leggero vantaggio nelle scommesse sulle qualifiche: la sua 80ª pole in carriera è valutata 1,75, per Vettel la prima posizione in griglia (centrata qui l'anno scorso) sale invece a 2,50.

Bis di Bottas a 7,50 - Come al solito, il copione della gara lascia agli altri contendenti il ruolo di comprimari. L'altro pilota Mercedes, Valtteri Bottas, che sul circuito russo ha vinto nel 2017, è dato a 7,50, mentre Kimi Raikkonen è proposto a 10. Chance quasi a zero per i due driver della Red Bull: a 25 Max Verstappen (che a Sochi ha centrato al massimo un quinto posto), a 33 Daniel Ricciardo che non ha un buon rapporto con il GP di Russia, dove il suo miglior risultato è la settima piazza.

Mondiale, tappeto rosso per Hamilton - Con quattro vittorie e un secondo posto nelle ultime cinque gare Hamilton ha acquisito un consistente vantaggio in classifica piloti. Quaranta punti a sei gare dal termine sono un ottimo margine, anche secondo gli analisti SNAI che di fatto consegnano il titolo all'inglese: è un'opzione da 1,15 appena, contro il 4,75 assegnato a Vettel. Analoga la situazione quote nelle previsioni sul titolo costruttori: domina la Mercedes a 1,20, la Ferrari insegue a 4,00.

