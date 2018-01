SNAI, Liga: Montella da favorito in casa dell'Alavés

12 gennaio 2018- 18:00

(Milano, 12 gennaio 2018) - L'ex tecnico del Milan cerca i primi punti in campionato, dopo la sconfitta nel derby con il Real Betis: «2» a 2,30 - Pronostico favorevole anche per il Valencia di Zaza, che affronta in trasferta il Deportivo La Coruña - Real in difficoltà, ma con il Villarreal c'è aria di riscatto: «1» a 1,23.

Milano, 12 gennaio 2018 - Ha gioito in Coppa del Re, eliminando il Cadice, ma in Liga Vincenzo Montella deve ancora trovare i primi punti con il suo Siviglia, dopo aver perso il derby con il Real Betis nel giorno della Befana. L'occasione arriva domenica, in casa di un Deportivo Alavés in piena zona retrocessione. Le quote SNAI sono favorevoli all'ex tecnico del Milan: la vittoria del Siviglia (che è tuttora in vista della zona Champions, distante tre punti), è a 2,30, il pari a 3,25, il successo dei baschi vale 3,20. Attenzione, però: il Deportivo ha vinto tre delle ultime quattro partite in casa, mentre il Siviglia fuori casa ne ha perse sei delle ultime sette.

Depo a 3,00 - Si parla italiano anche a Valencia, dove Zaza dopo un autunno strepitoso sembra entrato in un cono negativo, tra cartellini gialli e rossi e una certa latitanza in zona gol. Il Valencia, attualmente terzo, è comunque favorito nella trasferta di domani a La Coruña: «2» a 2,30, contro il segno «1» a 3,00 e il pari a 3,45.

Barça sul velluto - Il Barcellona, assoluto padrone della Liga, va in visita domenica sera a San Sebastian, contro la Real Sociedad. Difficile ipotizzare un risultato diverso dalla vittoria blaugrana, in lavagna a un modesto 1,45. Il pari sarebbe una sorpresa da 4,75, la vittoria del San Sebastian un'impresa da 6,50. Turno sulla carta non privo di rischi per un Real Madrid in netta difficoltà, fermo al quarto posto e bisognoso di punti per difendere la zona Champions. I Blancos ospitano un Villarreal distante solo quattro punti, ma i quotisti SNAI vedono solo il segno «1», dato a 1,23, mentre il «2» vola a 10. L'Atletico Madrid, secondo a nove punti dal Barcellona, va in trasferta con l'Eibar, buon settimo: pronostico tendente nettamente al «2», dato a 1,90 contro 4,25.

