19 aprile 2018- 16:50 SNAI, MotoGp: ad Austin c'è solo Marquez. Rossi primo rivale, ma la vittoria è a 7,00

(Milano, 19 aprile 2018) - Il pilota della Honda ha vinto tutte le edizioni del Gp delle Americhe: il sesto trionfo consecutivo viaggia a 1,60 – Dietro anche Dovizioso, dato a 8,00 – In Moto 2 Pasini tra i grandi favoriti, a 4,50

Milano, 19 aprile 2018 - Nessuno va veloce come Marc Marquez sul Circuits of the Americas: nei cinque Gran Premi disputati in Texas il pilota della Honda ha sempre conquistato la pole position e poi vinto la gara. Logico che nelle scommesse sul prossimo appuntamento del Motomondiale, in calendario domenica sera ad Austin, lo spagnolo domini incontrastato. Sul tabellone SNAI quota fissa per il campione del mondo in carica. Si punta a 1,60 sia sulla sua pole position che sulla vittoria in gara. Sarà dura per chiunque altro riuscire a fermare lo strapotere di Marquez: a partire da Valentino Rossi, “speronato” dallo spagnolo in Argentina e in cerca di una rivincita in pista. Il Dottore, che l’anno scorso qui arrivò secondo, è dato a 10,00 per la pole position e a 7,00 per il trionfo nel GP. Alta anche la quota per il successo di Andrea Dovizioso, sfidante ufficiale di Marquez nella lotta per il titolo, dato a 8,00 assieme a Maverick Viñales. Sull’altro ducatista, Jorge Lorenzo, si gioca invece a 15.

Mondiale, tutto fermo - A proposito di mondiale, dopo il rocambolesco Gp di Argentina (vinto da Cal Crutchlow, balzato in testa alla classifica iridata) è rimasto praticamente tutto invariato nelle scommesse sul titolo. Dovizioso, sesto sul circuito del Rio Hondo, ha allungato su Marquez (su cui ora ha 15 punti di vantaggio), ma con un’intera stagione davanti lo spagnolo ha tutto il tempo di recuperare. Dunque, sul settimo titolo del pilota Honda si punta a 1,75, il trionfo del Ducatista è dato a 3,00, terzo incomodo ancora Valentino Rossi a 8,00.

Moto2, Fenati ci riprova - Da seguire in Moto2 la performance di Romano Fenati: il pilota della Marinelli Snipers è ancora a zero punti in classifica, ma qui in Texas ha vinto le ultime due edizioni, seppure in Moto3. Il cambio di categoria si fa sentire nelle quote e il suo terzo successo di fila è dato a 50 contro 1. A sfidarsi per la prima piazza saranno Alex Marquez, uno dei favoriti per il mondiale, dato a 3,75 e Mattia Pasini, leader di classifica dopo il successo in Argentina. Il pilota romagnolo è a 4,50 assieme a Miguel Oliveira. Buona anche l’occasione di Francesco Bagnaia, terzo nel mondiale e piazzato a 5,50. In Moto3, invece, le migliori chance italiane sono quelle di Enea Bastianini, che sta gradualmente prendendo confidenza con il suo nuovo team, il Leopard, e in Argentina ha sfiorato il podio. Il “Bestia” vincente si gioca a 6,50 ed è il terzo favorito dietro Jorge Martin (2,75) e Aron Canet (3,25).

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.349. 5359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it