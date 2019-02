8 febbraio 2019- 12:33 SNAI, Sanremo 2019: Irama recupera su Ultimo, Cristicchi si conferma sul podio

(Milano, 8 febbraio 2019) - Loredana Bertè stacca Daniele Silvestri per il premio della critica – Mahmood risale da 50 a 33 volte la posta

Milano, 8 febbraio 2019 – Dopo la terza serata del Festival di Sanremo, Irama si avvicina a Ultimo: l'ex vincitore di "Amici" ora vale 3,50 per gli analisti SNAI, alle spalle del favorito della vigilia, che resta stabile a 2,75. Quota confermata anche per Simone Cristicchi, a 4,50, con Loredana Bertè a 5,50 e Daniele Silvestri che sale da 6,50 a 7,50: la grintosa cantante è ora prima assoluta sulla lavagna del premio della critica a 1,85 e stacca il cantautore romano, a 2,50. Per Ultimo e Irama, il podio è molto probabile - rispettivamente a 1,33 e 1,55 - con Cristicchi che insegue a 2 volte la posta e la Bertè a 2,75, mentre il piazzamento tra i primi tre per Daniele Silvestri si gioca a 3,50.

Mahmood recupera - Fuori dalla Top 5 dei trader Il Volo: per il trio il successo si gioca 10 a 1 e il podio vale 3,75, con Arisa che sale da 10 a 12. Stabili Nek e Francesco Renga, entrambi a 20 come Enrico Nigiotti, seguiti da Achille Lauro, a 25. Più lontani Federica Carta e Shade e i Boomdabash, a 33, stessa quota per il giovane Mahmood che però, dopo l'esibizione di ieri, guadagna posizioni (era a 50). Poche chance di vittoria per Motta, a 50 insieme a Paola Turci, a Ghemon e agli Zen Circus, con Anna Tatangelo a 75. Chiudono il tabellone Einar, Patty Pravo e Briga, Nino D'Angelo e Livio Cori, gli Ex-Otago e i Negrita. Gli analisti SNAI puntano anche sull'ultimo classificato: Einar è il principale candidato, a 2,25, seguito da D'Angelo con Cori a 3,50 e dalla coppia Patty Pravo - Briga a 4,50, con gli Ex-Otago e Anna Tatangelo a 8,00.

