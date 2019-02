4 febbraio 2019- 15:00 SNAI, Sanremo 2019: Ultimo, fuga per la vittoria. Daniele Silvestri e Nek outsider a 8,00

(Milano, 4 febbraio 2019) - Grande favorito il vincitore di Sanremo Giovani 2018 - Sul podio si piazzano anche Irama (ex Amici) a 2,25 e il trio de Il Volo a 5 volte la scommessa - Arisa a 10, Renga a 18 e Anna Tatangelo ultima in lavagna.

Milano, 4 febbraio 2019 - Si alza il sipario sulla 69ª edizione del Festival di Sanremo, il secondo dell'era Baglioni che, quest'anno sarà accompagnato sul palco da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tra i 24 cantanti in gara a partire da domani, alcune "vecchie conoscenze" della kermesse si alternano alle promesse dei talent show: gli analisti SNAI scommettono sul successo di Ultimo, vincitore nella categoria Giovani lo scorso anno e ora favorito a 2,25 con il pezzo “I tuoi particolari”. Alle sue spalle Irama, ex dominatore di "Amici", a 4,50 (“La ragazza col cuore di latta”), e il trio de Il Volo (“Musica che resta”) a 5 volte la posta.

Daniele Silvestri e Nek a 8,00 - Ai piedi del podio si piazzano Daniele Silvestri e Nek, entrambi a 8,00, con Arisa (vincitrice nel 2014) a 10. Doppia cifra anche per Loredana Bertè (a 12), il cantautore Simone Cristicchi insegue il bis a 15 (vinse nel 2007) e Francesco Renga, che si classificò al primo posto nel 2005, vale 18. Stessa quota per il duo formato da Federica Carta e dal rapper Shade, con il cantautore Motta a 20, come Enrico Nigiotti, ex concorrente di "Amici" e "X-Factor".

Strada in salita per i gruppi - Patty Pravo salirà sul palco con Briga (altro cantante della scuderia di Maria De FIlippi): la vittoria vale 25, insieme alla "strana coppia" Nino D'Angelo e Livio Cori. A 25 anche il successo di Paola Turci e di Mahmood, in arrivo da Sanremo Giovani. Si sale a 33 per il rapper Ghemon, per il gruppo rock degli Zen Circus e per i Negrita. Lavagna in salita anche per Achille Lauro, per i salentini Boomdabash e per il giovane Einar (tutti a 40). Ultimi gli Ex-otago e Anna Tatangelo, entrambi a 60 volte la scommessa.

Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it