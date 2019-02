22 febbraio 2019- 16:09 SNAI, Serie A: Fiorentina-Inter sul filo. Senza Icardi, fiducia a Lautaro-gol

(Milano, 22 febbraio 2019) - Al Franchi un incontro dal pronostico incertissimo: nerazzurri leggermente avanti a 2,60, viola a 2,75 – Quota calda per una rete del sostituto di Maurito, data a 3,00 – Napoli nettamente favorito a Parma, Juve da «2» fisso a Bologna.

Milano, 22 febbraio 2019 - Tre successi di fila per l'Inter dopo lo scoppio del caso Icardi, che salterà anche la trasferta di Firenze. Gli analisti SNAI, sulla scorta del trend positivo, danno una leggera fiducia ai nerazzurri, carichi dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League, nonostante al Franchi il loro successo manchi dal febbraio 2014. Il «2» è in vantaggio di un soffio, a 2,60, mentre vincere domenica con lo stesso risultato di cinque anni fa (1-2) è una possibilità da 10 volte la scommessa. Per la Fiorentina, in serie utile da otto turni, la quota si discosta poco, ed è a 2,75, con il pareggio a 3,25. Con Icardi ancora out, ci sarà di nuovo spazio per Lautaro Martinez, ritenuto il più probabile marcatore, a 3,00. Identica la quota per Luis Muriel, arrivato a gennaio in viola, ma già autore di quattro reti con la nuova maglia.

Napoli da «2» - Viaggia sulle ali dell'entusiasmo europeo anche il Napoli, che gioca da grande favorito domenica nella trasferta contro il Parma. Pesano sulla valutazione SNAI le due sconfitte di fila della squadra di D'Aversa e il suo scarso rendimento interno, con cinque partite perse su dodici giocate al Tardini. La squadra di Ancelotti viaggia a 1,45, si gioca già a 4,50 il pareggio mentre il successo gialloblu pagherebbe sette volte la posta. Il Parma, però, va fortissimo nei primi 45 minuti di gioco: tenendo conto solo dei risultati a metà gara sarebbe secondo in classifica. Può dunque reggere almeno un tempo o addirittura chiudere in vantaggio all'intervallo: la «X» al 45' vale 2,35, l'«1» sale a 6,25.

Juve e Roma, trasferte facili - Giocano in trasferta anche la Juventus e la Roma: i bianconeri possono trovare subito riscatto dopo il flop in Champions e il successo a Bologna vale 1,45, contro il 4,25 sul pari e il 7,00 per il colpo rossoblu. Forbice simile per la Roma, impegnata a Frosinone: giallorossi a 1,50, a 4,50 la «X» mentre si punta a 6,00 sulla vittoria dei padroni di casa.

