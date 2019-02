15 febbraio 2019- 16:16 SNAI, Serie A: il caso Icardi non pesa. Inter a 1,60 contro la Sampdoria

(Milano, 15 febbraio 2019) - Nonostante l'affaire dell'ex capitano i nerazzurri partono da favoriti nel match di domenica – I blucerchiati, ko negli ultimi due, cercano un riscatto da 6,00 – Atalanta avanti sul Milan: vittoria sorpasso a 2,00.

Milano, 15 febbraio 2019 - L'Inter va, nonostante il caso Icardi. I nerazzurri hanno vinto a Vienna, nell'andata dei sedicesimi di Europa League, e giocano da favoriti nel prossimo turno di Serie A, in casa contro la Sampdoria. A loro vantaggio (sono dati a 1,60 su SNAI) giocano sia i precedenti più recenti (tre vittorie di fila sui blucerchiati) sia il momento no della squadra di Giampaolo, andata ko nelle ultime due di campionato. Alta, quindi, la quota sul «2», proposto a sei volte la scommessa, mentre il pareggio pagherebbe 3,90. Resta alta la tensione su Icardi, anche dopo il confronto odierno con Spalletti e Marotta. I quotisti, nel dubbio, inseriscono comunque l'ex capitano nerazzurro nella lista dei papabili marcatori, a 2,00, seguito da Lautaro Martinez (match winner contro il Rapid Vienna) a 2,25. Dall'altra parte il pericolo principale è Fabio Quagliarella, che dovrà però fare i conti con la difesa meno battuta tra le sue mura (appena cinque i gol subiti dai nerazzurri a San Siro): la quota sul bomber blucerchiato in rete sale a 3,50.

Zapata vs Piatek - È sfida per la Champions all'Atleti Azzurri d'Italia, dove l'Atalanta, quinta con 39 punti, cerca la vittoria sorpasso sul Milan, quarto a 38. La squadra di Gasperini sta attraversando un momento incredibile e ha centrato sei vittorie nelle ultime sette partite tra campionato e coppa. Gode di una valutazione di lusso: i trader la danno a 2,00, contro il 3,40 offerto per il pareggio e il corposo 3,75 piazzato sulla vittoria del Milan che, tra l'altro, non batte i bergamaschi dal 2015. Atalanta-Milan è un match bollente anche per la lotta al titolo di capocannoniere. Tra Duvan Zapata (16 gol stagionali) e Kzrysztof Piatek (15) il confronto è alla pari sul lungo termine (entrambi sono dati a 5,50 per il primato finale) ma l'atalantino è in leggero vantaggio se si circoscrive il duello alla partita di domani: la sua rete vale 2,50, quella del polacco è a 2,75. I numeri dell'Atalanta, miglior attacco della Serie A con 50 reti, spingono sulla quota dell'Over (almeno tre reti complessive), offerto a 1,83.

Napoli e Roma, quota gemella - Giocano a 24 ore di distanza l'una dall'altra, ma Napoli e Roma condividono la quota, 1,45, per un successo interno nella 24ª giornata. Gli azzurri ospitano il Torino, i giallorossi il Bologna: a variare sono le quote su pareggio e blitz degli ospiti. Al San Paolo si giocano a 4,25 e 7,75, all'Olimpico valgono 4,50 e 7,00.

