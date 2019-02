8 febbraio 2019- 14:19 SNAI, Serie A: Inter ad alta tensione ma le quote incoraggiano Spalletti

(Milano, 8 febbraio 2019) - Nerazzurri favoriti a Parma, dove un gol di Icardi, che in campionato non segna da dicembre, è dato a 2,50 – A Cagliari, pronostico a favore del Milan, che prova a riprendersi il quarto posto. Anche Piatek è a quota gol: 1,85.

Milano, 8 febbraio 2019 - Per l'Inter, ma soprattutto per Luciano Spalletti, quella contro il Parma è la partita della verità. Dopo i flop a ripetizione tra campionato e coppe, il tecnico nerazzurro non può sbagliare al Tardini. A complicare la situazione anche il momento di grazia del Parma, capace di rimontare la Juve allo Stadium nell'ultimo turno. Gli analisti SNAI, però, concedono una buona chance a Spalletti e danno l'Inter come favorita per il match di domani: il successo nerazzurro è dato a 1,70. Si punta a 3,85 sul pareggio, mentre la vittoria del Parma (che tra l'altro ha conquistato i tre punti anche nel match di andata) viaggia a 5,00. La crisi dell’Inter è soprattutto la conseguenza di un periodo poco felice sotto porta: nelle gare di campionato del 2019 non ha ancora segnato e Mauro Icardi è a secco dallo scorso 15 dicembre. Quella contro il Parma potrebbe essere la partita della svolta, dato che il ritorno al gol dell'argentino è dato a 2,50. Per gli emiliani invece risponde Gervinho, autore del pari contro la Juve e offerto a 3,50 per un altro gol.

Milan, controsorpasso a 1,43 - Qualche punto più giù in classifica il Milan prova a ristabilire gli equilibri e riprendersi il quarto posto, dopo essere stato sorpassato dalla Lazio, che giovedì ha vinto contro l'Empoli. Il compito dei rossoneri, in casa contro il Cagliari, è agevole a guardare i numeri: i sardi hanno perso due gare di fila e non vincono a San Siro dal 1997. Il Milan è favorito a 1,43, il pareggio sale già a 4,50, il colpo dei sardi è dato a 7,75. Il Cagliari è una delle difese più battute fuori casa (21 i gol subiti), una tendenza che fa scendere a 1,80 la quota sull'Over e a 1,85 quella su un altro gol di Piatek, probabilissimo marcatore nel match di domenica sera.

Juve e Napoli da «2» - Giocano entrambe fuori casa le due in testa alla classifica. Più facile la trasferta della Juventus, contro il Sassuolo: bianconeri a 1,55, pari a 3,90 ed emiliani a 6,25. Il Napoli gioca a Firenze, dove il «2» è valutato 1,90. Vicinissime le quote su pareggio e successo viola, rispettivamente a 3,60 e 3,90.

