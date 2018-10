19 ottobre 2018- 16:47 SNAI, Serie A: Inter-Milan, derby rebus. Il 41% vede nerazzurro, rossoneri al 39%

(Milano, 19 ottobre 2018) - Scommettitori divisi per la gara più attesa e quote in equilibrio: Spalletti favorito a 2,40, Gattuso a 3,00 – Juve-Genoa, Ronaldo batte Piatek nella sfida del gol: la sua rete è a 1,50 contro il 4,00 del rivale.

Milano, 19 ottobre 2018 - Entrambe sembrano aver innestato la marcia giusta, tanto da rendere un rompicapo le previsioni su come andrà a finire il derby di domenica sera. Al banco SNAI gli scommettitori sono divisi quasi a metà tra Inter e Milan. Il 41% ha puntato sui nerazzurri, il 39% sui rossoneri, mentre il 20% ha scelto il pareggio. La leggera preferenza accordata a Spalletti è figlia anche della più lunga serie positiva, tra campionato e Champions: 6 vittorie consecutive contro le 3 della squadra di Gattuso. Il dato si riflette anche nella forbice delle quote sulla partita: Inter favorita a 2,40, successo Milan a 3,00, pareggio a 3,30. Che Inter e Milan siano al top della forma si evince anche dalle statistiche in attacco: i nerazzurri hanno tenuto una media di 2 gol a partita nelle ultime quattro, i rossoneri hanno segnato 10 reti nelle precedenti tre. Probabile un finale da Over (almeno tre gol complessivi) a 1,80, ancora più in basso la quota su entrambe le formazioni a segno (scommessa Goal), a 1,60.

Doppia sfida - Se si parla di gol è d’obbligo menzionare la sfida argentina tra Icardi e Higuain: nelle scommesse sui marcatori di domenica sera l’attaccante nerazzurro è leggermente in vantaggio, 2,50 contro 3,00, ma le distanze si colmano se si sposta il focus sul lungo periodo. Nelle giocate sul capocannoniere del torneo i due sono appaiati a 7,50. Il caso vuole che i due favoriti per il titolo di re del gol si affrontino proprio domani a Torino. Juventus-Genoa sarà dunque il palcoscenico della sfida tra Cristiano Ronaldo e Krzysztof Piatek. Il portoghese (4 gol in campionato) è il pretendente numero uno a 2,75, il suo rivale polacco, leader in classifica con 9 gol, insegue a 4,00. Le distanze si allargano nelle giocate sui marcatori della gara di domani: CR7 in rete è dato 1,50 su SNAI, Piatek vale 4,00. Uno scarto dovuto al netto vantaggio concesso alla Juve nel pronostico: i bianconeri (che contro il Grifone hanno vinto le ultime quattro) sono a 1,20, il pareggio è a 6,75, mentre pagherebbe 14 il blitz genoano allo Stadium.

Roma e Napoli ok - Spazio per altri due anticipi nella giornata di domani: nel pomeriggio la Roma affronta in casa la Spal. I giallorossi sono in grande ripresa (tre vittorie di fila), i biancoazzurri in difficoltà (4 ko uno dietro l’altro) e le quote parlano chiaro: successo romanista a 1,33, pareggio a 5,25, colpo Spal a 8,75. Simile il gap nel match alla Dacia Arena tra Udinese e Napoli: i friulani hanno perso le ultime tre, gli azzurri, fatto salvo il ko con la Juve, sono in un gran momento e partono in netto vantaggio, a 1,55. A 3,90 il pareggio mentre paga 6,50 il successo dei padroni di casa.

