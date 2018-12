14 dicembre 2018- 16:06 SNAI, Serie A: Juve da poker con il Toro. Fiorentina-Empoli, scossa viola a 1,85

(Milano, 14 dicembre 2018) - I bianconeri hanno vinto le ultime tre stracittadine: il quarto successo di fila vale 1,60 – Derby anche a Firenze, la squadra di Pioli può tornare al successo dopo otto turni, ma gli azzurri volano con il nuovo tecnico: il «2» vale 4,25

Milano, 14 dicembre 2019 - I precedenti pesano eccome nel derby tra Torino e Juventus, clou della 16ª giornata di Serie A. I granata stanno disputando una buona annata (sono in piena corsa per un posto in Europa League) ma contro i bianconeri hanno perso gli ultimi tre confronti. Dato, quest'ultimo, che contribuisce a orientare il giudizio degli analisti SNAI verso il quarto centro consecutivo della Juve, dato a 1,60. Sale già a 3,65 il pareggio, mentre pagherebbe 6,25 un colpo dei granata, che non battono i rivali dall'aprile del 2015. C'è un altro dato che sposta gli equilibri a favore della squadra di Allegri: negli ultimi tre scontri diretti i granata non sono mai andati a segno. Una vittoria "immacolata" della Juve vale 2,50, mentre l'ipotesi «2» con almeno un gol del Toro sale a 3,85.

Il ritorno del "Gallo" a 3,50 - L'ultimo granata a segnare alla Juve fu Adem Ljajic, nel 2017, ma ora il serbo gioca con il Besiktas. Ancora prima di lui ci riuscì Andrea Belotti (nella sconfitta per 3-1 del 2016). Il Gallo domani ci sarà e si candida tra i più probabili marcatori: la sua sesta rete stagionale vale 3,50. Nelle fila della Juve il logico favorito è Cristiano Ronaldo, dato a 1,85. Al suo fianco Dybala e Mandzukic, che pure hanno buone chance di andare in gol, entrambi a 2,75.

Fiorentina-Empoli da Goal - Domenica pomeriggio è il turno di un altro derby: la Fiorentina, contro l'Empoli, cerca la scossa. I viola non vincono dallo scorso 30 settembre e nei sette turni intercorsi hanno ottenuto sei pareggi e una sconfitta. Sono ampiamente favoriti, a 1,85, nonostante l'Empoli abbia letteralmente cambiato passo da quando ha ingaggiato Giuseppe Iachini per la panchina: con il nuovo tecnico sono arrivate tre vittorie e un pari. La striscia positiva si allunga con un pari a 3,60 e a 4,25 con un prezioso «2». Con Iachini, inoltre, gli azzurri hanno cominciato a segnare a raffica, nove reti in quattro match. Anche la Fiorentina, nell'ultima gara giocata (3-3 con il Sassuolo), è stata prolifica: Over e Goal trovano spazio sul tabellone SNAI, dati a 1,75 a 1,63.

Riscatto Milan a 1,90 - Il turno di Serie A si chiude con un doppio posticipo: lunedì tocca alla Lazio, in trasferta contro l'Atalanta. I biancocelesti partono in svantaggio, a 3,15, contro il 3,45 del pareggio e il 2,20 sui bergamaschi. Riscatto in vista, invece, per il Milan dopo la beffa in Europa League: rossoneri a 1,90 nella gara di Bologna, pari a 3,40, emiliani a 4,25.

Ufficio stampa Snaitech SpACell. +39.3495359374 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it