SNAI, Serie A: più Napoli che Roma, 6 su 10 puntano azzurro per il big match

26 ottobre 2018

(Milano, 26 ottobre 2018) - La squadra di Ancelotti ha raccolto il 60% delle scommesse ed è favorita a 1,75 - Sui giallorossi, dati a 4,50, è confluito il 21% delle giocate - Lunedì sera la Lazio è favorita a 2,35 sull'Inter.

Milano, 26 ottobre 2018 - In Champions vanno entrambe alla grande, ma in campionato il Napoli sta tenendo un passo decisamente migliore. E quindi, a due giorni dalla supersfida del San Paolo, dall’alto dei sette punti di vantaggio sulla Roma gli azzurri conquistano la maggioranza delle preferenze al banco scommesse SNAI. Il 61% delle giocate «1X2» è andato sulla formazione di Ancelotti, mentre il resto delle puntate si è suddiviso quasi equamente tra il pareggio (al 18%) e il blitz giallorosso (al 21%). Anche i trader concedono grande fiducia al Napoli, nonostante non batta la Roma al San Paolo dal 2014: il ritorno dell’«1» è dato a 1,75, il pareggio vale 3,80 mentre il colpo dei giallorossi (che hanno vinto gli ultimi due confronti diretti in trasferta) è dato a 4,50. Il match si annuncia inoltre caldissimo sotto porta: si affrontano il secondo e il terzo miglior attacco della Serie A (18 le reti del Napoli, 16 quelle della Roma) e le quote su Over (almeno tre reti) e Goal (entrambe a segno) volano a 1,60 e 1,53. Gli attesi protagonisti della sfida gol sono Lorenzo Insigne (6 reti in campionato) ed Edin Dzeko (solo due gol in Serie A, ma ben 5 in Champions): la rete dell’attaccante azzurro si gioca a 2,50, quella del bosniaco è data a 3,50.

Lazio-Inter, fattore «X» - Nel posticipo di lunedì sera, invece, la Lazio, quarta in classifica, proverà il sorpasso sull’Inter, un punto più su. Entrambe sono in un buon momento, ma sulla formazione di Spalletti pesa il ko, seppure indolore, contro il Barcellona in Champions. La squadra di Inzaghi, invece, ha espugnato il Vélodrome di Marsiglia in Europa League: gioca con il morale alto e da favorita. Su SNAI la vittoria biancoceleste è offerta a 2,35, si punta invece a 2,95 sul successo interista. Il pareggio (risultato più frequente nei precedenti in casa della Lazio, arrivato 30 volte in 82 gare) è invece offerto a 3,40. Anche in Lazio-Inter la sfida gol è bollente e pure in questo caso è il bomber di casa a partire in vantaggio: Immobile in rete vale 2,50, Icardi si gioca a 3,00.

Juve e Milan avanti- Più su in classifica la Juventus, ancora prima dopo il pareggio contro il Genoa, prova a rimettersi in marcia nella trasferta di domani contro l’Empoli, terzultimo. I bianconeri sono ampiamente favoriti, dati a 1,27, ad alta quota il pareggio (a 5,75) e il successo toscano (a 17,00). Il Milan, invece, prova a scacciare i fantasmi dopo due ko di fila: la vittoria contro la Sampdoria è a 1,50, a 4,25 il pari e a 6,25 il successo blucerchiato.

