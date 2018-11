30 novembre 2018- 16:30 SNAI, Serie A: Roma-Inter, quote in bilico ma gli scommettitori puntano su Spalletti

(Milano, 30 novembre 2018) - Pronostico in equilibrio per il big match di domenica: giallorossi a 2,75, nerazzurri a 2,50 - Il «2», però, raccoglie la maggioranza delle puntate, il 43% - Juve favorita a Firenze, vittoria a 1,60

Milano, 30 novembre 2018 - Entrambe proveranno a rialzarsi dopo i ko in Champions League: la Roma dopo quello indolore contro il Real - la qualificazione agli ottavi era già archiviata, ma i tifosi hanno mugugnato - l'Inter dopo la sconfitta col Tottenham che ha rimandato tutto. In più, negli ultimi sei scontri diretti il bilancio è in perfetta parità: 2 vittorie a testa e 2 pareggi. L'analisi dei trader SNAI su Roma e Inter, che si affrontano domenica sera all'Olimpico, non può che risultare in una situazione di grande equilibrio. Leggerissimo il vantaggio concesso ai nerazzurri, dati a 2,50, la squadra giallorossa è piazzata a 2,75, mentre la quota più alta è per il pareggio.

Del resto anche il flusso delle giocate si è distribuito in maniera uniforme: il 35% ha puntato sulla Roma, qualcuno in più ha dato fiducia a Spalletti, che gode del 43% dei consensi. Decisamente più sbilanciate le previsioni in tema di gol, su cui pesano le buone medie d'attacco di entrambe: 1,7 le reti segnate per partita dalla Roma, il coefficiente dell'Inter sale a 1,9. Una gara da Over (con almeno 3 reti) è ritenuta probabile, a 1,67.

Fiorentina-Juve, quote in difesa - Un giorno prima di Roma-Inter è il turno di un altro acceso match: al Franchi c'è Fiorentina-Juventus. La Juve, capolista e imbattuta, è la logica favorita dell'incontro, a 1,60, mentre i viola cercheranno di uscire dal lungo periodo di impasse che li ha visti pareggiare le ultime cinque partite consecutive. Il ritorno al successo (che manca ormai da fine settembre) è dato a 5,75, la sesta «X» di fila viaggia a 3,85 su SNAI. Nella striscia di pareggi la Fiorentina ha collezionato ben quattro 1-1, risultato che replicato al Franchi pagherebbe 7,50. Un finale del genere, tra l'altro si accorda bene anche con l'ottima tenuta difensiva di entrambe: la Juve ha la miglior difesa del campionato (con soli 8 gol incassati), la Fiorentina la segue a ruota (10 reti al passivo). Un match da Under (con meno di tre marcature) vale 1,87.

Milan e Lazio avanti - Quote simili per Milan e Lazio, che scendono in campo domenica. I rossoneri sono favoriti a 1,40 in casa contro il Parma (il pari è a 4,75, il successo emiliano a 7,75), la squadra di Inzaghi invece è a 1,45 nella trasferta con il Chievo («X» a 4,25 e vittoria gialloblu a 7,50). Il turno, infine, si chiude con il posticipo del lunedì tra Atalanta e Napoli: nerazzurri a 3,30, pari a 3,55 successo partenopeo favorito a 2,15.

