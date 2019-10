23 ottobre 2019- 13:30 SNAI X Factor, via ai live: Samuel e Sfera Ebbasta favoriti per la vittoria

(Milano, 23 ottobre 2019) - Avanti le categorie dei due nuovi giudici, Gruppi e Under Donne, a 2,50. I Booda i probabili vincitori del talent, a 4,00, mentre i Sierra sono i favoriti per la prima eliminazione.

Il cammino verso la finalissima del 12 dicembre partirà domani: l’Arena di X Factor si prepara ai Live dell’edizione numero 13, il vero banco di prova per i dodici artisti che hanno superato gli Home Visit. Fermento sul palco, ma anche sul tabellone SNAI, dove alla vigilia della prima serata le quote premiano le categorie dei due nuovi giudici Samuel e Sfera Ebbasta, con le categorie Gruppi e Under Donne, a 2,50. Gli Over di Mara Maionchi e Under Uomini di Malika Ayane seguono rispettivamente a 4,00 e 4,50.

I favoriti per la vittoria ‐ I Booda, che hanno trascinato il pubblico di Berlino agli Home Visit, sono i favoriti alla vittoria finale (4.00) nella squadra del leader dei Subsonica; a 4,50 Sofia Tornabene, in arte Kimono, la sedicenne di Sfera che ha stregato i giudici sin dalle audizioni, mentre a 5,00 si piazza Eugenio Campania, il cantautore romano che non ha avuto timore di presentarsi dal suo giudice, Mara Maionchi, con una canzone di Lucio Dalla, convincendola in pieno. I Seawords, il duo ligure che si muove tra l'elettronica e il rock tradizionale, sono offerti a 7,00, tallonati (a 7.50) da Davide Rossi il musicista della squadra di Malika.

Candidati all'eliminazione ‐ Ultimi in lavagna i Sierra, i due rapper romani, a 25 che sono anche i principali candidati alla prima eliminazione dei Live (2.00). Rischia a 3,00, secondo gli analisti SNAI, anche Marco Saltari l'operatore ONG per richiedenti asilo con la passione per la musica.

Ufficio stampa SNAITECH

Cell. 348.4963434 ‐ e‐mail: ufficio.stampa@snaitech.it