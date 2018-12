12 dicembre 2018- 16:43 SNAI, X-Factor: Anastasio a un passo dalla vittoria

(Milano, 12 dicembre 2018) - Naomi prima sfidante, a 3,50. Sul podio si piazza anche il gruppo dei Bowland, la giovane Luna lontana a 13 volte la scommessa

Milano, 12 dicembre 2018 - Tutto pronto per la finalissima di X-Factor, il talent show di Sky giunto alla 12ª edizione: ogni giudice è riuscito a portare all'ultima puntata uno dei suoi cantanti, ma gli analisti Snai incoronano Anastasio, della scuderia degli Under Uomini capitanata da Mara Maionchi. Il rapper è favorito per la vittoria, a 1,50, seguito dalla Over Naomi, della squadra di Fedez, a 3,50. Sul podio, a 6,50, si piazzano anche i raffinati Bowland, il gruppo seguito da Lodo Guenzi, mentre Luna - superstite delle Under Donne di Manuel Agnelli - è ultima a 13 volte la scommessa.

