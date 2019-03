13 marzo 2019- 11:41 SNAITECH a Enada Primavera in mostra innovazione e intrattenimento

(Rimini, 13 marzo 2019) - A Rimini, dal 13 al 15 marzo, un viaggio nelle nuove frontiere del Gaming tra multicanalità e integrazione tra gioco fisico e on line. Schiavolin (Ad SNAITECH): «Il cliente sempre al centro della nostra filosofia: lavoriamo per garantire un'esperienza di gioco coinvolgente e sicura»

Rimini, 13 marzo 2019 – SNAITECH presente alla 31esima Mostra internazionale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco "Enada Primavera" - al padiglione A7 Stand 1 - con i brand SNAI e VINCENDO, sinonimi di sicurezza, legalità e innovazione tecnologica.

«Siamo a Rimini come ogni anno per proporre la nostra storia e le nostre intuizioni - dichiara Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato Snaitech. Ci presentiamo per la prima volta come parte di un gruppo internazionale, Playtech, rafforzando la nostra leadership. Da sempre ci contraddistingue l’innovazione nell’offerta di prodotti, all’avanguardia in termini tecnologici e di intrattenimento, alla continua ricerca dell’eccellenza nel gioco responsabile. In tal senso, la recente certificazione G4 nel gioco online – prosegue Schiavolin - è una medaglia che ci appuntiamo sul petto con un certo orgoglio per il quinto anno di fila. Sul piano del business, i risultati sono sempre più gratificanti e continuiamo a investire in risorse e professionalità per garantire ai nostri clienti un'esperienza di gioco coinvolgente e sicura».

LO STAND – Un microcosmo di 1000 metri quadrati concepito per mettere la tecnologia al servizio dell'intrattenimento. Uno spazio in cui risalta una proposta innovativa e integrata, che propone soluzioni tecnologicamente avanzate e una gamma di prodotti sempre più di ispirazione internazionale. Questo l’ambiente in cui i visitatori si immergeranno entrando nello stand, composto da uno spazio interno dedicato allo shop Snai | Vincendo e da un'ampia area di accoglienza esterna. Dominata dal “Monte Olimpo”, la struttura è dotata di monitor led che trasmettono video dell'offerta Snateich. Il nome, Monte Olimpo, non è casuale: gran parte dei video proiettati riguarderanno le ambientazioni mitologiche del nuovo gioco “The Age of the Gods”, creazione di Playtech, in rampa di lancio tra i prodotti del Gruppo. Al piano superiore è attrezzata la postazione dedicata al dj set che intratterrà il pubblico dello stand durante la giornata.

MULTIPLAY SHOP – All’interno sono allestiti i due shop: il negozio Snai dedicato a tutti gli appassionati di scommesse e la Gaming Hall Vincendo per tutti i giocatori di Slot e Videolottery. Una divisione “smart”, concepita per soddisfare le esigenze dei diversi target di giocatori, che trova un punto d'incontro nel desk centrale multifunzione (cassa e bar), vero nucleo operativo al servizio del cliente. Nel negozio Snai sono presenti tutte le aree di gioco dedicate ai vari prodotti betting: scommesse sportive, virtuali, ippiche e spazio Live con il maxi videowall per seguire dal vivo gli eventi sportivi trasmessi in diretta. Tutto nel segno della multicanalità, per consentire al cliente di muoversi nello shop utilizzando anche i propri devices digitali. Allo spazio Gaming Hall, dedicato a Slot e Vlt, si può accedere sia dal negozio Snai sia dall’esterno con un ingresso separato. L'ambiente, provvisto di bar, area Vip e area relax, è concepito per riprodurre un'esperienza di gioco piacevole e riservata.

L'APPROCCIO MULTICHANNEL - Nel negozio Snai si realizza la completa integrazione tra gioco fisico e on line: l'utente si muove in piena autonomia, interagendo con il proprio smartphone o il proprio tablet con cui può prenotare le scommesse, controllare lo status dei ticket giocati, leggere informazioni e studiare statistiche. Questa evoluzione multichannel, ormai avviata, trova il suo emblema nel self service multifunzione BetSmart, pensato per ogni tipologia di scommesse. Consente di giocare autonomamente acquistando direttamente i ticket oppure confermando le scommesse precedentemente prenotate con il proprio cellulare o con i PC prenotatori. Inoltre Il BetSmart permette di rigiocare i ticket vincenti e di acquistare i servizi di ricarica e a valore aggiunto proposti da SNAITECH con il brand Paymat. La sua versione “express” del BetSmart è realizzata appositamente con un’interfaccia dedicata alle scommesse virtuali e live. Per gli operatori è un formidabile mezzo per abbattere i costi di gestione, per i clienti una fonte di informazioni e una soluzione smart per ogni tipo di scommessa.

UN SALTO NEL MITO – Una delle grandi novità in rampa di lancio a Enada riguarda il marchio "The Age of The Gods" di Playtech che a breve sarà lanciato in esclusiva SNAITECH sulle videolottery presenti nelle sale dedicate. The Age of The Gods è tra le creazioni più apprezzate del produttore britannico Playtech. La mitologia greca si fonde in un'ambientazione imponente cui si aggiunge un maestoso accompagnamento sonoro. Questo gioco è disponibile anche in versione online e mobile insieme a tutti gli altri proposti nella sezione slot machine.

RADIO SNAI - Non mancherà l’intrattenimento con la diretta show di Radio Snai, news, informazioni sportive, intrattenimento e interviste agli ospiti dello stand. La novità di quest'anno è la rubrica "PronostiQuota" condotta da Adam Grapes che risponderà ai pronostici degli scommettitori e li trasformerà in quote. La rubrica è attualmente già trasmessa con successo anche su Radio Sportiva.

Ufficio stampa SNAITECHCell. 348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it