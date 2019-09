26 settembre 2019- 11:01 Snaitech annuncia una partnership con Greentube per il mercato italiano

(Milano, 26 Settembre 2019) - Milano, 26 Settembre 2019 – SNAITECH e Greentube, la divisione di Novomatic Interactive, annunciano un accordo per il mercato italiano. Il brand storico delle scommesse in Italia si afferma sempre di più anche nel settore dell’online gaming e tutti i prodotti in licenza di Greentube, incluso "Book of Ra ™ deluxe", sono ora disponibili sia sul sito snai.it che sull'app "Snai Slot". L'accordo fornisce inoltre a Snaitech l'accesso ai classici titoli terrestri di NOVOMATIC, molti dei quali sono stati convertiti con successo in versione online e sono riproducibili su una vasta gamma di dispositivi digitali.

«Il lancio della slot online "Book of Ra Deluxe" di Greentube sul sito Web, l'app e il mobile site Snai Slot costituisce un plus molto importante per la nostra azienda - dichiara Alessandro Allara, Snaitech Sports & Digital Director - sia per la qualità del prodotto, che da sempre è uno dei più amati e richiesti dai giocatori, che per l'innovativo contributo tecnologico. Da quando abbiamo lanciato il gioco oltre ottomila nuovi clienti si sono registrati e hanno iniziato subito a giocare. Questo lancio è per Snaitech molto significativo anche perché per la prima volta abbiamo introdotto una nuova piattaforma di casinò - "Casinò Snai" - sviluppata e gestita internamente. Un passo avanti che ci consente di soddisfare sempre più le esigenze dei nostri clienti, per garantire loro un'esperienza di gioco completa, competitiva e sicura».

Daniel Lechner, Head of Sales di Greentube, ha dichiarato: “La collaborazione con Snaitech dimostra che il nostro portafoglio è diventato un must per gli operatori italiani e aggiunge un altro marchio leader alla nostra base di clienti in rapida crescita in Italia. L'Italia è un mercato strategicamente importante per noi ed è fantastico vedere la nostra offerta di prodotti ottenere risultati eccezionali".

Snaitech

Nata dall’integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è uno dei più importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile (poker, skill games, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano (Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell’Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC, quotato alla London Stock Exchange.

Greentube

Fai un salto nella “Home of Games” di Greentube, divisione interattiva del gruppo NOVOMATIC, che offre un portafoglio diversificato di prodotti, dalle classiche slot online ai i giochi da tavolo, dai giochi da casinò al il bingo e altro ancora. La tecnologia multicanale di Greentube è all'avanguardia nell'innovazione dei prodotti e nella convergenza tra gioco online, mobile e terrestre.

