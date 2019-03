13 marzo 2019- 15:30 Snaitech e Aresway: tecnologia d'avanguardia per il mercato del gioco

(Rimini, 13 marzo 2019) - La nuova piattaforma di electronic gaming machines in sperimentazione nelle sale Snai

Rimini, 13 marzo 2019 – Snaitech è il primo concessionario a portare sul mercato italiano la nuova piattaforma EGM OPEN SYSTEM di Aresway, un sistema innovativo nella sua progettazione ed in grado di offrire la massima flessibilità sia dal punto di vista tecnologico che dell’esperienza di gioco, consentendo l’adozione di contenuti da parte di diversi produttori.

L’occasione del lancio è Enada Primavera, la 31esima Mostra internazionale degli apparecchi da intrattenimento e da gioco, in corso a Rimini, dove le prime VLT Aresway sono esposte nella gaming hall Vincendo dello stand Snaitech.

"Questo accordo con Aresway è l’ennesima conferma dell’impegno di Snaitech ad investire nella qualità, nell’innovazione e nei talenti italiani. Siamo orgogliosi di essere il “canale di lancio” della prima piattaforma multi contenuto realizzata con i migliori e più evoluti standard, tra cui il protocollo GSA e la predisposizione HTML5, che ne fanno una vera e propria “autostrada al mondo omnichannel” e una base anche per le future AWPr. Tecnologia, ovviamente, che è impiegata ai massimi livelli anche con riferimento agli standard di sicurezza e alla tutela della legalità e del giocatore. La partnership nasce dalla condivisione di una visione del settore ed il risultato a cui siamo arrivati è frutto di una lunga collaborazione in cui le aziende hanno messo a disposizione le proprie competenze” dichiara Fabio Schiavolin amministratore delegato di Snaitech.

"Ringrazio Snaitech per aver creduto nel nostro progetto e per averci dato l'opportunità di entrare nel mercato italiano come partner di un leader indiscusso. Il nostro obiettivo è innovare il settore da un punto di vista tecnologico per stare al passo della naturale evoluzione del mercato. Siamo pronti a partire e siamo fiduciosi che tutti gli stakeholder potranno apprezzare le potenzialità di questo progetto sotto ogni profilo" dichiara Fabio Massimo Molinari, Ceo di Aresway, una società interamente italiana fondata nel 2016 da professionisti del settore del gioco con oltre 20 anni d’esperienza e la prima iscritta alla Gaming Standard Association.

