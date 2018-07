17 luglio 2018- 15:32 SNAITECH e SafeCharge insieme per un'esperienza di gioco semplice e sicura

(Milano, 17 luglio 2018) - Un recente accordo tra le due società ha introdotto sul mercato Italiano una nuova modalità di deposito e prelievo che consente transazioni più semplici, veloci e sempre più sicure.

Milano, 17 luglio 2018 - SNAITECH principale operatore Italiano nel settore giochi e scommesse, grazie alla collaborazione con SafeCharge, società leader nelle tecnologie di pagamento, ha completato la migrazione della piattaforma di pagamento verso la soluzione SafeCharge Payments Engine. L’azienda ha scelto SafeCharge per introdurre strumenti di pagamento innovativi e garantire performance migliori e più sicure.

SNAITECH, primo operatore italiano nel betting retail e fra i principali nel settore gaming machine e online, con il passaggio a SafeCharge Payments Engine, potrà usufruire dell'innovativo modulo SafeCharge Cashier, una soluzione di pagamento che consente agli utenti di depositare e prelevare fondi in modo sicuro e conforme alle normative nazionali. La nuova tecnologia consente ai giocatori di effettuare depositi ed incassare vincite direttamente attraverso i propri dispositivi mobile o web, indicando su singola transazione il metodo di pagamento più congeniale.

“Abbiamo individuato in SafeCharge il partner di pagamento ideale per soddisfare le aspettative dei giocatori che richiedono semplicità e immediatezza nelle operazioni di deposito e prelievo per le loro attività di gioco, sia online che sul mobile”, dichiara Fabio Schiavolin, CEO di SNAITECH. "Siamo in grado di offrire loro la possibilità di scegliere tra diversi metodi di pagamento preferiti. In più, Safecharge rappresenta l’eccellenza in termini di affidabilità e questo ci permette di garantire ai nostri clienti una gestione del proprio conto di gioco facile e al tempo stesso sicura”. Tramite SafeCharge, SNAITECH ha una connessione diretta ai circuiti di pagamento Visa e Mastercard e a numerosi e-Wallet.

"Siamo entusiasti di lavorare con SNAITECH per migliorare l'esperienza di gaming degli utenti in Italia", aggiunge Yuval Ziv, COO, SafeCharge. "La scelta effettuata da SNAITECH dimostra ulteriormente come SafeCharge sia la soluzione più adatta per i merchant che operano in settori avanzati, caratterizzati da requisiti normativi complessi. Siamo fiduciosi che la nostra tecnologia intelligente di pagamento e la nostra esperienza potrà contribuire notevolmente al continuo successo di SNAITECH”.

Informazioni su SafeChargeSafeCharge International Group Limited è il partner di servizi di pagamento per le aziende più esigenti ed in cerca di soluzioni innovative. SafeCharge fornisce servizi di pagamento globali omni-canale, dall'acquisizione e emissione delle carte all'elaborazione e al pagamento in cassa, il tutto supportato da soluzioni avanzate di gestione del rischio. Questa piattaforma di pagamento proprietaria e completa si collega direttamente a tutti i principali sistemi di carte di pagamento, tra cui Visa, Mastercard, American Express e Union Pay, oltre a 150 metodi di pagamento alternativi alle carte di credito. Con uffici in tutto il mondo, SafeCharge serve una clientela diversificata e con blue chip ed è un partner di pagamento affidabile per i clienti in una vasta gamma di mercati verticali. La Società è quotata sul mercato AIM della Borsa di Londra dal 2014. www.safecharge.com

Informazioni su SNAITECHSNAITECH, quotata alla Borsa di Milano, è leader nel mercato italiano dei giochi e delle scommesse. Nata dall'integrazione tra Snai Spa e le società del gruppo Cogemat alla fine del 2015, ha sede a Milano, Porcari (Lu) e Roma. Grazie alla sua tecnologia multicanale offre un’ampia gamma di prodotti, dalle scommesse sportive e ippiche agli sport virtuali, slot e vlt online e mobile. La rete scommesse retail è costituita da oltre 1600 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale. Il Gruppo gestisce inoltre oltre 54.000 New Slot e più di 10.000 Videolottery. Servizi di pagamento, trasmissioni via satellite e servizi integrati di statistiche e quote, aggiornamenti in tempo reale su diversi eventi sportivi, contribuiscono a ottimizzare la qualità e il valore di prodotti e servizi. Il sito web, www.snai.it, offre scommesse sportive e ippiche, poker cash e a torneo, bingo, casino games, lotterie e giochi numerici, sport virtuali. Inoltre, il blog sportnews.snai.it fornisce informazioni e notizie aggiornate ai clienti e agli appassionati di sport. SNAITECH è infine la società proprietaria degli ippodromi di Milano, SNAI San Siro e SNAI La Maura, e dell'ippodromo SNAI Sesana a Montecatini Terme. Per ulteriori informazioni: www.snai.it

