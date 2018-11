30 novembre 2018- 10:10 Spedizioni in tutta Europa? SpedireSubito.com, qualità a prezzi convenienti e con assistenza clienti

(Milano, 30 Novembre 2018) - Milano, 30 Novembre 2018 - A chi affidare le spedizioni? È un’attività delicata che esige competenze settoriali, precisione e puntualità. Ricorrendo a SpedireSubito.com il pacco, al riparo da rischi, è assegnato a un servizio semplice nelle procedure di invio e veloce nei tempi di consegna, operativo sia sul panorama nazionale che a livello europeo.

Prezzi competitivi e trasparenti, spedizioni in tutta Europa

Per assicurare un servizio di qualità ai suoi clienti, SpedireSubito.com, operante nel settore dei trasporti da oltre 10 anni, ricorre ai migliori corrieri espressi (tra cui UPS, DHL e TNT) che lavorano in Italia e all’estero.

A dispetto di molte offerte che affollano il mercato delle spedizioni, i costi sono immediatamente comunicati al cliente e convenienti: il calcolo avviene rispetto al peso effettivo e non al volume del pacco.

Il prezzo finale include il ritiro del pacco a domicilio, tre tentativi di consegna, cinque giorni di giacenza nel centro di smistamento più vicino al luogo di destinazione nonché un’assistenza senza equivalenti sul Web.

SpedireSubito.com, mediante l’adozione di innovativi sistemi di logistica, assicura i migliori servizi per spedire in Europa un pacco.

Gli altri plus della proposta SpedireSubito.com

Quali sono, in dettaglio, le altre prerogative delle spedizioni SpedireSubito.com? Il cliente gode di assistenza nella spedizione, un servizio telefonico e online con chat attivo dalle 9 alle 23. Gli operatori rispondono a ogni richiesta relativa al corriere espresso impiegato: dalle modalità di spedizione all’imballaggio.

La spedizione è inoltre costantemente sotto controllo e il cliente può verificarne lo stato usando il numero di tracking (tracciamento). Si tratta di un codice che identifica il pacco e la destinazione. Inserendolo nell’apposito form del servizio di ricerca, implementato su SpedireSubito.com, è presentato lo stato della spedizione in tempo reale.

Ai vantaggi elencati va aggiunta la prova di consegna. Quando il destinatario riceve il pacco, dopo essersi accertato della sua integrità, dovrà sottoscrivere la ricevuta di presa in consegna, utilizzando il POS Elettronico Portatile. Un documento che attesta, nero su bianco, l’esito dell’operazione.

Le modalità di spedizione

Come spedire un pacco con SpedireSubito.com? Bastano pochi passaggi, per prima cosa va stabilito il tipo di spedizione: in Italia, in Europa, trasporto speciale o spedizione import.

L’utente compilerà poi un modulo con mittente, destinatario e data di ritiro dei pacchi. Quanto al pagamento, nessun rischio: avviene attraverso il circuito PayPal.

Lo step successivo è la stampa e l’applicazione dell’etichetta, comunicata via e-mail, sul pacco. Sarà infine il corriere espresso a provvedere al ritiro del pacco dal mittente nel rispetto del giorno stabilito e a consegnarlo al destinatario entro la data prevista.

SpedireSubito.com: semplice, veloce e garantito.

